Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян

Росстат представил данные о естественном движении населения станы в мае 2024 года. В последнем месяце весны текущего года в России родились 104 тысячи 410 младенцев, зарегистрировано 51 тысяча 382 брака. Общая рождаемость в мае выросла на 8,5% по сравнению с апрелем 2024 года.

Максимальное увеличение рождаемости в сравнении с маем 2023 года зафиксировано в Чукотском автономном округе (+27,9 %) и в Республике Калмыкия (+15,0 %).

В мае 2024 года в стране заключили брак 51382 пары россиян, что на 12,9% больше, чем в мае 2023 года.

По оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года составила 655,3 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 1,1 тысячи северян (на 0,2%).

В январе-апреле 2024 года в нашем регионе умерли 2730 северян (более 22 человек в день). Но это меньше показателя смертности за этот же период 2023 года, когда в мир иной ушли 2843 наших земляка. Снижение смертности в текущем году за четыре первых месяца составило на 113 человека.

В январе-апреле этого года в Мурманской области родились 1681 малыш, что на 164 юных северянина меньше, чем в январе-апреле 2023 года (1845 чел.). Естественная убыль за первые четыре месяца 2024 года составила 1049 человек, что на 51 человека больше, чем в январе-апреле прошлого года (998 чел.).

В январе-апреле 2024 года в Мурманскую область прибыли 7622 мигранта (в январе-апреле 2023 года был показатель 7761 чел.). А выехали с Кольского полуострова в это же время 7710 человек (в январе-апреле 2023 года – 7689 чел.). Миграционное снижение за первые четыре месяца 2024 года составило 88 человек, что больше на 16 человек показателя за январь-апрель 2023 года (72 чел.).

Надо отметить, что на демографической ситуации в нашем регионе отрицательно сказываются и негативные процессы в институте семьи. В январе-апреле 2024 года ЗАГСами Мурманской области было оформлено 1402 брака, что меньше на 29 актов о браке показателя января-февраля 2023 года (1431 ед.). Удивительно, но в этом году, который объявлен Годом семьи, больше стало и разводов. В январе-апреле прошлого года у нас распались 1174 семьи, что на 82 случаев меньше, чем в январе-апреле текущего года – 1256. Получается, что в Год семьи в нашем регионе ячейки общества чаще стали разводиться, на фоне снижения количества брачных союзов.

Отметим, по уточнённым данным статистического ведомства страны, в Мурманской области в 2023 году родились 5458 юных северянина, а умерли 8382 жителя Кольского Заполярья. Естественная убыль населения Мурманской области в прошлом году составила 2924 человека.