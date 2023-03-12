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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.23 12:00

Численность населения Мурманской области на 1 января 2023 года составляла 658 тысяч человек

По предварительной оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, на 1 января 2023 года составила 658,0 тысяч человек.

В 2022 году в нашем регионе умерли 8777 северян (примерно 24 человека в день). Но это меньше показателя смертности 2021 года, когда в мир иной ушли 11569 наших земляков. Снижение смертности в 2022 году составило 2792 человека!

С чем это связано, Мурманскстат не сообщает, но можно предположить, что на этот показатель оказывает сейчас влияние статистика периода высокой смертности от эпидемии ковида 2021 года.

В прошлом году в Мурманской области родились 5682 малыша, что на 340 юных северянина меньше, чем в 2021 году (6011 чел.). Естественная убыль в 2022 году составила 3095 человек, что меньше этого же показателя 2021 года – 5547 человек.

В 2022 году в Мурманскую область прибыли 27815 мигрантов (за этот же период 2021 года – 28239 чел.). А выехали с Кольского полуострова 31439 человек (в 2021 году – 31104 чел.). Миграционное снижение населения в прошлом году в нашем регионе составило 3624 человек, что выше показателя 2021 года – 2865 человек.

Надо отметить, что на демографической ситуации в нашем регионе отрицательно сказываются и негативные процессы в институте семьи. В 2022 году ЗАГСами Мурманской области было оформлено 5485 браков, что больше на 669 актов о браке 2021 года (4816 ед.). Но больше стало и разводов. В прошлом году у нас распались 3759 семей, что на 245 случаев больше, чем в 2021 году (3514 актов).

Федеральная служба госстатистики опубликовала данные по демографической ситуации по стране. Росстат сообщает, что естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе 2023 года сократилась на 28,0% по сравнению с январем 2022 года, составив 64 тысячи 219 человек (против 89 тысяч 170 человек годом ранее).

Число родившихся в январе 2023 года увеличилось на 0,4% - до 104 тысяч 199 детей со 103 тысяч 782 детей в январе 2022 года.

Число умерших в РФ в январе 2023 года сократилось на 12,7% - до 168 тысяч 418 человек со 192 тысяч 952 человек в январе 2022 года.

 

 

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