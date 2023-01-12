Численность населения Мурманской области продолжает уменьшаться: рожаем меньше, покидают регион больше

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Демография» доклада отмечается, что, по предварительной оценке, численность населения Мурманской области на 1 ноября 2022 года составила 718,7 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 5,8 тысячи северян (на 0,8%).

В январе-октябре 2022 года в нашем регионе умерли 7273 северян (примерно 24 человека в день). Но это меньше показателя смертности за этот же период 2021 года – 9482 человека. Снижение смертности за десять месцев 2022 года на 2209 человек! С чем это связано, Мурманскстат не сообщает, но можно предположить, что на этот показатель оказывает сейчас влияние статистика периода высокой смертности от эпидемии ковида в 2021 году.

За первые десять месяцев текущего года в Мурманской области родились 4772 малыша, что на 245 юных северянина меньше, чем за тоже время 2021 года (5017 чел.).

Естественная убыль за январь-октябрь 2022 года составила 2501 человек.

За январь-октябрь 2022 года в Мурманскую область прибыли 23055 мигрантов (за этот же период 2021 года – 23888 чел.). А выехали с Кольского полуострова 26327 человек (за этот же период 2021 года – 26045 чел.). Миграционное снижение за первые десять месяцев прошлого года в нашем регионе составило 3272 человека.

Надо отметить, что на демографической ситуации в нашем регионе отрицательно сказываются и негативные процессы в институте семьи. За десять месяцев 2022 года ЗАГСами Мурманской области было оформлено 4355 браков, что больше на 337 актов о браке за этот же период прошлого года (январь-октябрь 2021 года - 4018 актов). Но больше стало и разводов. За январь-октябрь 2022 года у нас распались 3125 семей, что на 170 случаев больше, чем за этот же период 2021 года (январь-октябрь 2021 года – 2955 актов).

Диаграмма: https://murmanskstat.gks.ru/folder/160380/document/194053