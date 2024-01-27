Численность населения России и Мурманской области снижается

Как сообщает Росстат, численность населения нашей страны на 1 января 2024 года оценивается в 146 млн 203,6 тысячи человек. Оценка численности сделана «без учёта официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям», отмечают в ведомстве.

Ранее Росстат сообщал, что естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за январь-ноябрь 2023 года сократилась на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 438,3 тысячи человек против 543,4 тысячи человек годом ранее.

Число родившихся за 11 месяцев 2023 года снизилось на 3,0% - до 1 млн 162,4 тысячи детей с 1 млн 197,8 тысячи за январь-ноябрь 2022 года.

Число умерших в РФ за 11 месяцев 2023 года сократилось на 8,1% - до 1 млн 600,7 тысяч человек с 1 млн 741,2 тысячи человек за аналогичный период 2022 года.

По оценке Мурманскстата, численность постоянного населения Мурманской области на 1 ноября 2023 года составила 657,2 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 1,5 тысячи человек (на 0,2%).

За десять месяцев прошлого в нашем регионе умерли 6911 человек (примерно 23 человека в день). Но это меньше показателя смертности за этот же период 2022 года, когда в мир иной ушли 7273 наших земляка. Снижение смертности за январь-октябрь 2023 года составило 362 человека.

С чем это связано, Мурманскстат не сообщает, но можно предположить, что на этот показатель ещё оказывает влияние статистика периода высокой смертности от эпидемии ковида, о котором мы уже забываем.

В прошлом году за первые десять месяцев в Мурманской области родились 4584 малыша, что на 188 юных северянина меньше, чем в этот же период 2022 года (4772 чел.). Естественная убыль за отчётный период 2023 года составила 2327 человек, что меньше показателя января-октября 2022 года – 2501 человека.

На 1 ноября 2023 года в Мурманскую область прибыли 24487 мигрантов (за этот же период 2022 года –23355 чел.). В это же время выехали с Кольского полуострова 23625 человек (январь-октябрь 2022 году – 26633 чел.). Миграционный прирост населения на 1 ноября 2023 года составил 809 человек. Надо отметить, что за январь-октябрь 2022 года у нас отмечалась миграционная убыль в размере 2916 человек.

Остаётся тревожной в нашем регионе ситуация с институтом семьи: за десять месяцев 2023 года ЗАГСами Мурманской области было оформлено 4092 брака, что меньше на 263 акта о браке. Этот показатель за этот же период 2022 года был 4355. Немного меньше стало и разводов. В этом году у нас за первые десять месяцев распались 3010 семейные пары, что на 115 случаев меньше, чем за январь-октябрь 2022 года (3125 актов). Но явно просматривается тенденция – большого числа разводов.

Напомним, Росстат ранее опубликовала три варианта демографического прогноза РФ до конца 2045 года, рассчитанных с учётом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре-ноябре 2021 года. К 1 января 2046 года, по прогнозу федерального ведомства, население страны в среднем (базовом) сценарии сократится до 138,8 млн человек. В низком сценарии население страны к 2046 году упадет до 130,6 млн человек. В высоком сценарии население РФ вырастет к 2046 году до 150,9 млн человек.