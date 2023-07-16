Численность постоянного населения Мурманской области на 1 мая 2023 года уменьшилась с начала года на 0,9 тысячи северян

По оценке Мурманскстата, численность постоянного населения Мурманской области на 1 мая 2023 года составила 657,8 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,9 тысячи северян (на 0,1%).

За четыре месяца текущего года в нашем регионе умерли 2843 человека (примерно 24 человека в день). Но это меньше показателя смертности за этот же период 2022 года, когда в мир иной ушли 3343 наших земляков. Снижение смертности за январь-апрель 2023 года составило 500 человек!

С чем это связано, Мурманскстат не сообщает, но можно предположить, что на этот показатель ещё оказывает влияние статистика периода высокой смертности от эпидемии ковида, о котором мы уже забываем.

В прошлом году в первые четыре месяца в Мурманской области родились 1845 малышей, что на 36 юных северянина меньше, чем в этот же период 2022 года (1881 чел.). Естественная убыль за отчётный период 2023 года составила 998 человек, что меньше показателя января-апреля 2022 года – 1462 человека.

На 1 мая 2023 года в Мурманскую область прибыли 7761 мигрант (за этот же период 2022 года – 7769 чел.). В это же время выехали с Кольского полуострова 7689 человек (январь-апрель 2022 году –9112 чел.). Миграционный прирост населения на 1 мая 2023 года составил 72 человека. Надо отметить, что за январь-апрель 2022 года у нас отмечалась миграционная убыль в размере 1343 человека.

Положительная тенденция наметилась в нашем регионе и в институте семьи: за четыре месяца 2023 года ЗАГСами Мурманской области было оформлено 1431 браков, что больше на 37 актов о браке показателя за этот же период 2022 года (1394 ед.). Но немного больше стало и разводов. В этом году у нас за первые четыре месяца распались 1174 семьи, что на 13 случаев больше, чем за январь-апрель 2022 года (1161 актов).

А Федеральная служба госстатистики опубликовала данные по демографической ситуации по стране, но уже за пять месяцев текущего года.

В январе-мае рождаемость в России снизилась на 2,2% год к году — 511,7 тысячи новорожденных за первые пять месяцев 2023 года против 523,2 тысячи за аналогичный период прошлого года.

Смертность в январе-мае снизилась на 14,8%: число умерших составило почти 748,5 тысячи человек против 878,3 тысячи в январе-мае прошлого года.

Естественная убыль населения в первые пять месяцев текущего года составила 236,7 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года — 355 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения в стране в январе-мае снизилась на 33% в годовом выражении.

Как сообщает Росстат, рождаемость в России в мае выросла на 1,3% в годовом выражении. По данным статистического ведомства, в мае появились на свет 104,5 тысячи младенцев (в мае 2022 года — почти 103,2 тысячи).

Смертность в мае также выросла — на 3,9% год к году (впервые за год, последний раз в годовом выражении она росла в марте 2022 года). В мае этого года умерли почти 152,8 тысячи человек против 147 тысяч годом ранее.