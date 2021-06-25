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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.21 09:00

Численность трудоспособных россиян будет снижаться в среднем по 700 тысяч человек в год

Численность трудоспособного население России через десять лет сократится на 7 миллионов человек, считает директор Центра социологических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС, профессор кафедры социальных технологий Анатолий Клюев. Численность трудоспособных россиян будет снижаться в среднем по 700 тысяч человек в год.

«На этом фоне материальная отдача от труда будет возрастать: молодые люди с хорошим образованием, на пике своей профессиональной активности и в условиях дефицита рабочей силы будут иметь возможность максимизировать отдачу и свой человеческий капитал, трансформировав его в высокий текущий заработок», - сказал он в рамках Международного Невского форума 24 июня.

Говоря о востребованных в 2030 году специальностях, профессор отметил, что новые профессии будут формироваться на стыке дисциплин: наноматериалы и медицина, генетика и биосинтез, дополненная реальность и ЗD-печать, когнитивные и информационные системы. При этом грядущее десятилетие потребует от работников готовности к серьёзной переквалификации и непрерывному обучению. «Залог успеха заключается в способности развивать технологии и бизнес в области инновации, формировать новые продукты. К слову, у Санкт-Петербурга в этом смысле есть большой диджитал-потенциал», - добавил Клюев.

Отдельно Клюев остановился на перспективах удаленной работы. По его словам, повсеместному внедрению такого формата мешают объективные обстоятельства. В частности, существование непрерывных производств. Вместе с тем для таких профессий, как журналист, архитектор, инженер, дизайнер, менеджер - не требующих постоянного присутствия в офисе, гибридные графики и полный дистант в будущем могут сохраниться.

Профессор обратил внимание на требования молодёжи к первому месту работы, которые за последние несколько лет значительно изменились. «Согласно опросам, 33% граждан относятся к труду как к делу - чем больше платят, тем больше и будет сделано - такой прагматичный подход. И этого мнения придерживаются 44% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Однако человек существо биосоциальное, любознательное и любопытное, поэтому он будет выше голого расчёта, да и сама экономика и жизнь расставят всё по своим местам. Конечно, сегодня концепция всесторонне развитой личности не в моде, но здравый смысл заставит вернуться к её реализации», - заключил эксперт, пишет ИА «Финмаркет»

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