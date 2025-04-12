Мурманская область. Арктика (16+)12.04.25 11:00
Численность воспитанников в учреждениях дошкольного образования в 2024 году в Мурманской области уменьшилась на 2,1 тысячи детей
В Мурманской области в 2024 году 85 процентов детей в возрасте 1-6 лет получали образовательную услугу в дошкольных организациях региона.
Как сообщает пресс-служба Мурманскстата, численность воспитанников за год уменьшилась на 2,1 тысячи детей (на 6 процентов) и на конец 2024 года составила 34,1 тысячи человек. При этом число мест в дошкольных организациях почти на четверть превышало численность воспитанников.
В сфере дошкольного образования было занято 5,4 тысячи педагогических работников, из них 72 процента – воспитатели. В среднем на одного педагога приходилось 6 детей.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
-Скоро в эфире17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на 42% выросло желание сменить работу этой весной-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,61 рубля, а доллара потерял 1,01 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный» резерв перед планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 и 14 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам