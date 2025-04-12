Численность воспитанников в учреждениях дошкольного образования в 2024 году в Мурманской области уменьшилась на 2,1 тысячи детей

В Мурманской области в 2024 году 85 процентов детей в возрасте 1-6 лет получали образовательную услугу в дошкольных организациях региона.

Как сообщает пресс-служба Мурманскстата, численность воспитанников за год уменьшилась на 2,1 тысячи детей (на 6 процентов) и на конец 2024 года составила 34,1 тысячи человек. При этом число мест в дошкольных организациях почти на четверть превышало численность воспитанников.

В сфере дошкольного образования было занято 5,4 тысячи педагогических работников, из них 72 процента – воспитатели. В среднем на одного педагога приходилось 6 детей.