Численность занятых в организациях страны продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач года

Как сообщает Росстат, в январе 2026 года было проведено обследование 5,5 тысячи организаций, не относящихся к малому бизнесу. Его итоги показали, что индекс предпринимательской уверенности, характеризующий обобщенное состояние предпринимательского поведения организаций, по сравнению с декабрем 2025 года в добывающих производствах снизился на 1,2 п.п. до (-5,7%), а в обрабатывающих производствах вырос на 1,6 п.п. до 0,7%.

В январе 2025 года индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составил (-1,2%), в обрабатывающем секторе экономики – 3,7%.

В добыче полезных ископаемых снизилась доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с (-2,8%) до (-5,1%); в обрабатывающих производствах доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, сохранилась на уровне декабря 2025 г. – 6,6%.

В добывающих производствах незначительно снизилась доля руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, на 0,1 п.п. до (-0,1%). В обрабатывающих производствах обратная ситуация: наблюдается увеличение доли руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, на 2,2 п.п. до 24,1%.

В добыче полезных ископаемых доля респондентов, указавших на изменение цен на реализуемую продукцию в сторону снижения, превысила долю респондентов, отметивших увеличение цен, на 8,5%. В обрабатывающих производствах увеличился разрыв между числом респондентов, указавших на изменение цен на реализуемую продукцию в сторону повышения, и респондентов, отметивших их снижение, с 10,5% до 13,9%.

При оценке перспектив в добыче полезных ископаемых доля респондентов, ожидающих рост цен через 3 месяца, превышает долю респондентов, ожидающих снижения цен, на 5,0%. В обрабатывающих производствах доминирует доля респондентов, ожидающих роста цен через 3 месяца – 21,0%.

Средний уровень использования производственных мощностей вырос на 2 п.п. как в добывающих, так и в обрабатывающих производствах, и составил 60% и 61% соответственно, сообщает Росстат.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-17,6%), так и в обрабатывающих производствах (-9,7%).

В добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах наблюдается снижение доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону снижения, с (-21,5%) до (-23,5%) и с 1,4% до 0,3% соответственно.