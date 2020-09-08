Численность зарегистрированных безработных граждан на конец июля в Мурманской области 11507 человек

Региональное Министерство экономического развития поместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года.

Как сообщает ведомство, в июле, также как во втором квартале 2020 года, ситуация на региональном рынке труда формировалась под влиянием принятых мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции на нашей территории.

Сохранялся рост числа обращений незанятых граждан в службу занятости за содействием в поиске работы и числа зарегистрированных безработных граждан. Так, на конец июля текущего года количество обратившихся составило15183 человека, что на 4,4% больше, чем на конец предыдущего месяца.

Численность зарегистрированных безработных граждан на конец июля в регионе составила 11507 человек, что на 4,8% больше, чем на конец июня. Уровень зарегистрированной безработицы возрос на 1,3 процентного пункта по сравнению с уровнем прошлого года и составил 2,7% рабочей силы.

Наибольший уровень зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения) отмечен в Терском районе – 9,1%, Ловозерском районе – 6,5%, Кандалакшском районе – 4,0%, г. Полярные Зори – 3,6%, г. Кировске – 3,2% и Кольском районе – 3,0%.

В целях оказания поддержки в период влияния последствий введения ограничительных мер безработным предоставлялась региональная доплата 10917 рублей до МРОТ (с учётом районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате – 27899 рублей) к пособию по безработице. За апрель-июль доплату получили 3039 граждан (затраты областного бюджета составили 42,8 млн рублей).

Также осуществлялась организация временных общественно-полезных работ с вознаграждением в размере 41849 рублей за полный рабочий месяц. За май-июль создано 1560 рабочих мест, 2698 граждан получили направления на работу, 1893 безработных трудоустроено.