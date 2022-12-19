Численность жителей Кольского Заполярья продолжает уменьшаться: рожаем меньше, чаще разводимся и больше уезжаем

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Демография» доклада отмечается, что, по предварительной оценке, численность населения Мурманской области на 1 октября 2022 года составила 719,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 5,3 тысячи северян (на 0,7%).

В январе-сентябре этого года в нашем регионе умерли 6617 северянина (примерно 25 человек в день). Но это меньше показателя смертности за этот же период 2021 года – 8469. Снижение смертности в этом году на 1852 человека! С чем это связано, Мурманскстат не сообщает, но можно предположить, что на этот показатель оказывает сейчас влияние статистика периода высокой смертности от эпидемии ковида.

За первые девять месяцев текущего года в Мурманской области родились 4314 малышей, что на 198 юных северянина меньше, чем за тоже время 2021 года (4512 чел.).

Естественная убыль за январь-сентябрь этого года составила 2303 человек.

За январь-сентябрь 2022 года в Мурманскую область прибыли 20380 мигрантов (за этот же период 2021 года – 21479 чел.). А выехали с Кольского полуострова 23411 человек (за этот же период 2021 года – 23381 чел.). Миграционное снижение за первые восемь месяцев текущего года составило 3031 человек.

Надо отметить, что на демографической ситуации в нашем регионе отрицательно сказываются и негативные процессы в институте семьи. За девять месяцев 2022 года ЗАГСами Мурманской области было оформлено 3676 браков, что больше на 66 актов о браке за этот же период прошлого года (январь-сентябрь 2021 года - 3610 актов). Но значительно больше стало разводов. За январь-сентябрь у нас распались 2814 семей, что на 66 случаев больше, чем за этот же период 2021 года (январь-сентябрь 2021 года – 2675 актов).