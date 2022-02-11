Численность жителей Мурманской области уменьшилась на 1%

Мурманскстат сегодня опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в 2021 году», из которого следует, что численность населения Мурманской области на 1 декабря 2021 года составила 725,3 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 7,5 тысячи человек (на 1,0%).

За 11 месяцев 2021 года в нашем регионе родившихся было 5542 человек, что на 357 человек меньше, чем за этот же период 2020 года (5899 чел.). Значительно выросла смертность. В январе-ноябре прошлого года в мир иной ушли 10536 северян, прирост составил 1739 человек (8797 чел. – январь-ноябрь 2020 год).

Естественная убыль населения за это время составила 4994 человек, против 2898 человек в январе-ноябре 2020 года.

Статистическое ведомство продолжает отмечать и негативную тенденцию в миграционных потоках в нашем регионе. В январе-ноябре 2021 года в Мурманскую область прибыли 25951 человек (26734 чел. – январь-ноябрь 2020 года), в это же время выехали из региона 28483 человека (30694 чел. - январь-ноябрь 2020 года). Миграционное снижение в этот период составляло 2532 человека.