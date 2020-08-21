В Мурманской области отмечают рост поступлений налоговых платежей от жителей и бизнес сообществаПриглашают на службу в полицию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.08.20 09:00

Численности населения в России выросла на два миллиона - ООН

Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН.

Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек. По обновленной статистике Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет 145,9 миллионов, что уже гораздо ближе к оценкам отечественных статистов, согласно которым по состоянию на 1 июня в стране жили 146,6 миллиона человек.

Как объяснила РИА «Новости» завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, такое резкое увеличение цифр со стороны ООН можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.

«Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона - это как раз население Крыма», - отметила Егорова.

Итоговое различие оценок ООН и Росстата эксперт списала на погрешность.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка - опрос-PRO Валюту (16+)Риски пандемии коронавируса оказывают давление на курсы валют-PRO Энергетику (18+)Объекты теплоснабжения Ковдорского и Терского районов к зиме готовы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 августа-PRO Нефть и газ (18+)Морской пункт пропуска признан соответствующим всем необходимым требованиям-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 427 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика