Число 100-балльников в регионе растёт

По результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике профильного уровня в регионе два стобалльника: Дмитрий Максимик, ученик мурманской гимназии № 10 и Савин Сергей, выпускник Мурманского академического лицея. Доля высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов) по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась. Средний тестовый балл на ЕГЭ по профильной математике в 2020 году в регионе выше общероссийского.

«Число сдававших предмет по сравнению с прошлым годом уменьшилось лишь на 34 человека, что свидетельствует о желании наших выпускников продолжать обучение в вузах. Анализ результатов ЕГЭ – 2020 позволяет сделать вывод, что, несмотря на пандемию, нынешние участники готовы к экзаменам не хуже своих предшественников», – подчеркнула министр образования и науки региона Анна Головина, отметив, что основные сроки экзамена прошли в Мурманской области без технических сбоев и нарушений.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, контрольный измерительный материал по математике профильного уровня состоял из 19 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа 55 минут. Для поступления в вуз нужно получить не менее 27 баллов.

Результаты по истории и физике будут опубликованы не позднее 27 июля.