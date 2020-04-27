Число безработных в России может вырасти в шесть раз

Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз - до 5,3 млн человек. Такой прогноз содержится в обзоре, который подготовил Институт социальной политики НИУ ВШЭ. В обзоре отмечается, что, несмотря на масштабные меры поддержки в условиях простоя в экономике, пандемия выявила определенные недочеты в регулировании занятости, и прогнозируют увеличение обращений граждан за пособием. Связывают они это, в частности, с упрощением процедуры постановки безработных на учёт, которая теперь возможна в режиме онлайн, а также с увеличением размера выплат.

По оценке эксперта, как пишут «Известия», учитывая, что власти направят на дополнительные выплаты пособий почти 33,4 млрд рублей, служба занятости может ожидать в эти три месяца обращений около миллиона человек, что более чем в два раза повышает приток зарегистрированных безработных. В общей сложности, отметили в НИУ ВШЭ, помощь рассчитана на 2,5 млн человек. На данный момент в Минтруде количество официально зарегистрированных безработных составляет 846,7 тысячи человек.

Основываясь на международном опыте, эксперты делают в исследовании прогноз, что потенциально число официально зарегистрированных безработных может составить 5,3 млн, что связано с особенностью текущего кризиса.

У 60% потенциального притока граждан нет подушки безопасности в виде сбережений или пенсии, потому прогноз института выше официального, пояснила директор Института социальной политики Лилия Овчарова. По её мнению, центры занятости в итоге может ждать высокая нагрузка, справляться с которой будет сложно.

В Минтруде «Известиям» рассказали, что количество официально регистрируемых безработных действительно уже возросло и в ближайшее время эта динамика сохранится.

В пресс-службе Минтруда уверены, что средств на выплаты пособий хватит. В Минтруде также подтвердили, что сейчас центры занятости работают в напряжённом режиме, но справятся с нагрузкой с учётом автоматизации процессов.