В мурманских школах завершается проект «Тёплое окно»ЧИСЛО ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫХ ГРАЖДАН ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 9% И ДОСТИГЛО 64%
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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.24 11:00

ЧИСЛО ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫХ ГРАЖДАН ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 9% И ДОСТИГЛО 64%

По данным «СберСтрахования», 64% россиян считают, что они умеют правильно распоряжаться деньгами. В рамках исследования было опрошено более 500 тысяч человек из 37 городов. Количество граждан, которые высоко оценивают свою способность распоряжаться деньгами, увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом.

Большинству (73%) финансово грамотных людей от 18 до 30 лет. При этом 56% респондентов старше 60 лет утверждают, что у них нет умений по управлению финансами. Однако в данной возрастной категории доля подкованных в финансовом плане граждан выросла на 7% за год. Рост доступности займов на карту и кредитов ведет к тому, что все больше людей начинают разбираться в нюансах финансовых услуг, которые они оформляют.

Как показывают исследования, российская молодёжь стремится повышать финансовую грамотность, что подтверждается статистикой: среди финансово грамотных граждан России больше всего именно молодых людей. О своем намерении улучшить знания в области финансов заявили 29% опрошенных. При этом 38% из них хотят разобраться в инвестициях, 35% — в ипотечном кредитовании, 33% — в других кредитных продуктах, 23% — во вкладах.

Аналитики из «СберСтрахования» выяснили, что россияне понимают термин «финансовая грамотность». Результаты оказались следующими:

  • 71% — умение выявлять мошенников;
  • 67% — навыки по правильному ведению личного и семейного бюджета;
  • 46% — умение грамотно пользоваться инвестиционными инструментами.

Умеют распознавать мошенников 81% из опрошенных, управлять доходами и расходами — 69%, откладывать деньги и сформировать финансовую подушку безопасности — 48%, контролировать траты — 50%. Также 19% респондентов заявили, что разбираются в налогах. Однако 25% из опрошенных вовсе не ведут учет доходов и расходов.

Выше оценивают уровень финансовой грамотности в Оренбурге (97%), Владивостоке (89%), Иркутске (88%), Астрахани (87%) и Красноярске (84%). О неумении обращаться с деньгами сообщили жители Казани (44%), Екатеринбурга (47%), Москвы (49%) и Санкт-Петербурга (54%).

Книги продолжают оставаться основным источником получения знаний по финансовой грамотности, так как предоставляют структурированную и проверенную информацию. Как в книжных магазинах, так и в интернете сегодня можно найти множество книг по финансовой грамотности, и интерес к таким материалам продолжает расти. Согласно опросам, 48% людей черпают знания о финансовой грамотности из книг и СМИ, и еще 29% — из блогов и социальных сетей. За год показатели выросли на 11% и 6% соответственно.

По словам старшего вице-президента, главы блока «Управление благосостоянием» «Сбербанка» Руслана Вестеровского, россияне стали более подкованными в финансовом плане благодаря использованию различных онлайн-инструментов. Например, сервису по управлению финансами в мобильном приложении ежедневно используют 26 млн клиентов «Сбера» против 12,6 млн годом ранее. При этом 24,7 млн из них предпочитают сервис «Анализ финансов», 5,6 млн — «Всего средств», 2,7 млн — «Автонакопления». В направлении «Персональный финансовый менеджмент» проводится анализ финансового поведения людей, их привычек, целей и проблемных зон. Далее AI-рекомендательная система подбирает рекомендации с учетом жизненной ситуации клиентов. Например, как экономить, получать дополнительный доход, откладывать и приумножать деньги, а также минимизировать риски. Например, согласно опросу, у 74% респондентов есть ОСАГО и каско, у 67% — вклады. С учётом роста кибератак и прочих угроз повышается спрос на страхование личных и бизнес-активов. Данный инструмент снижает риски при форс-мажорах и позволяет быть уверенным в завтрашнем дне.

 

 

 

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