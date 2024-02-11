Число финансовых пирамид и нелегальных кредиторов в России за год выросло на 15,5%

Центробанк за 2023 год выявил 5735 нелегальных поставщиков финансовых услуг и финансовых пирамид, что на 15,5% больше, чем за предыдущий год. Как сообщается на сайте регулятора, по данным Банка России, к субъектам, в чьей деятельности выявлены признаки нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид, относятся, в частности, отдельные проекты, компании и индивидуальные предприниматели. «Это на 15,5% больше, чем годом ранее, но «срок жизни» таких проектов стал короче, а «средний чек» уменьшился», — говорится в сообщении.

В нём также отмечается, что финансовых пирамид за прошлый год стало больше на 46%, а количество нелегальных кредиторов увеличилось на 9%. Между тем почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.

Как пишет pnp.ru, большинство мошенников продвигали свои преступные схемы через соцсети и мессенджеры, аналогичным образом поступали и незаконно действующие компании. В частности, многие мошенники работали только онлайн, не открывая офис.