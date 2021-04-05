Число инвесторов – резидентов ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ продолжает расти

Как сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на днях был одобрен ряд заявок от инвесторов, планирующих развивать свои бизнес-проекты в Заполярье, на статус резидентов территории опережающего развития «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ.

«Мы видим, что специальные налоговые режимы дают возможность развиваться не только крупным, масштабным проектам, но и открывают новые горизонты для малого и среднего бизнеса, благодаря преференциям, которые действуют на всей территории Мурманской области», – отметил глава региона.

В число резидентов ТОР войдут две компании, являющиеся подрядчиками «НОВАТЭКа».

Одна из них – «Арктик Энерджис», реализующая проект по созданию центра компетенций в области контроля и управления строительством, пусконаладки крупных объектов, в том числе особо опасных, включая функцию технического и авторского надзора. Объем инвестиций в проект – порядка 111 млн рублей, в его рамках будет создано 1225 новых рабочих мест.

Вторая – «Маммут Мурманск». В её планах – создание организации для выполнения работ по перемещению, транспортировке и подъему тяжеловесных грузов на территории ТОР «Столица Арктики». Объем инвестиций в проект составит порядка 32 млн рублей, число рабочих мест – 461.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, резидентами АЗ РФ станут четыре проекта – эко-завод по переработке пластиковых материалов, пекарня в Североморске, логистический центр с полным циклом услуг в Мурманске и молочно-товарная ферма в Печенгском округе. В общей сложности инвестиции по этим проектам составят около 515 млн рублей, появится 113 новых рабочих мест.