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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.24 13:00

Число клиентов, предпочитающих бумажные квитанции, в Мурманской области снизилось на 7%

Количество бумажных квитанций по оплате электроэнергии, доставляемых жителям Мурманской области, с 2016 года снизилось на 7%.

Как сообщает пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», для обеспечения бесперебойного энергоснабжения и своевременной оплаты услуг по электроэнергии в 2016 году филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск и «Почта России» заключили договор о доставке квитанций потребителям в минимально короткий срок – пять рабочих дней. Таким образом, у клиентов появилась возможность оперативно получать платёжные документы, отслеживать энергопотребление и своевременно оплачивать услуги.

По итогам 2016 года, первого года сотрудничества, количество доставленных квитанций составило 3,7 млн, а по итогам 2023 года эта цифра снизилось до 3, 4 млн квитанций.

Уверенное снижение количества бумажных квитанций и выбор потребителей в пользу цифровых сервисов продолжается и в текущем году – за полгода 2024 года мурманчане получили 1,6 млн квитанций, а цифровые сервисы за этот же период предпочли свыше 14 тысяч жителей региона.

«Создание комфортных условий для жизни граждан – одна из ключевых задач компании. Во взаимодействии с партнёрами мы ищем лучшие решения, которые позволяют клиентам осуществлять сложные серьезные задачи просто. За десять лет работы мурманский филиал развил свои компетенции от «бумаги» к цифровым сервисам, сделал их простыми и удобными в использовании и все большее количество потребителей отдают свое предпочтение мобильному приложению», - отметили в «АтомЭнергоСбыте».

 

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

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