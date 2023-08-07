В Министерстве цифрового развития Мурманской области рассказали о планах на второе полугодие 2023 года и обновлениях сервисов и систем, произошедших в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить».

«Если говорить о результатах первого полугодия 2023 года, хочу отметить как развитие уже существующих сервисов, так и создание новых. В этом году на «Нашем Севере» была запущена программа лояльности, позволяющая накопить баллы за активность на портале и потратить их на товары с символикой «На Севере – жить». Важно, что участник программы может отследить начисление и списание баллов – операции отражены в его «личном кабинете», – сообщила Вера Александровна.

Число новых пользователей «Нашего Севера» превысило 45 тысяч человек, а количество просмотров разделов «План «На Севере – жить» и «Национальные проекты» за первое полугодие составило более 400 тысяч – это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022 года.

Увеличить количество пользователей, по словам замминистра, позволило широкое информирование.

Благодаря «Нашему Северу» жители Заполярья могут узнать об успешно реализованных проектах, голосованиях, проводимых в регионе, и актуальных спортивных событиях. Так, в начале года было проведено онлайн-голосование по инициативным проектам, в котором приняли участие более 36 тысяч северян, а более чем 100 тысяч жителей стали получателями рассылки.

«Расскажу также про обращения, поступающие от граждан. Посредством портала «Наш Север», Платформы обратной связи и социальных сетей за 6 месяцев отработано более 35 тысяч сообщений жителей. Почти 53% от этого количества решены с использованием механизмов ускоренной обратной связи», – подчеркнула Вера Орлова.

Внедренный в 2022 году портал «Молодая Арктика» также пользуется популярностью. В этом году на нем были запущены новые сервисы – «Гранты» и «Медиа». Первый прямо в системе позволяет подать заявку на участие в различных грантовых программах, а второй представляет из себя каталог фото- и видеоматериалов о событиях, прошедших в Мурманской области.

Реализован и собственный портал для держателей Единой карты жителя Мурманской области, партнеров этого проекта. На karta51.ru можно найти актуальную информацию о сервисах, льготах и скидках, которые предоставляет ЕКЖ, узнать о преимуществах и различиях финансовых и нефинансовых карт, зайти в личный кабинет.

Эмиссию финансовых карт жителя на данный момент осуществляют «Совкомбанк» и банк «ВТБ». Технические работы по подключению к проекту ведут «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-Банк». Всего держателями ЕКЖ стали свыше 26 тысяч северян.

В разработке также находится сервис, позволяющий с помощью карты жителя контролировать оплату питания в образовательных учреждениях. Совместно с отделом образования администрации города Полярные Зори определено учебное заведение, которое станет пилотным для запуска данной системы. Им была выбрана гимназия №1.

«Что касается планов на второе полугодие 2023 год мы продолжим двигаться в рамках уже обозначенных крупных блоков цифровизации – совершенствовать системы взаимодействия с жителями и развивать новые сервисы. В части развития системы общественного видеонаблюдения и аналитики Мурманской области будем сосредоточены на интеграции существующих камер видеонаблюдения», – сообщила заместитель министра цифрового развития.

С помощью камер в регионе осуществляется наружное видеонаблюдение на дорогах и на территории общественных пространств, ведётся мониторинг объектов строительства и капитального ремонта, контролируется безопасность во дворах Мурманска и на территориях школ. В ближайших планах министерства – продолжить работу по масштабированию системы видеонаблюдения, интегрируя в неё камеры муниципалитетов и операторов связи.

«Развитие инфраструктуры играет в цифровизации большую роль. Для обеспечения покрытия сетями связи 4G дорожной сети Мурманской области, туристических объектов и точек притяжения министерством цифрового развития проводится мониторинг в части создания и модернизации объектов связи. В октябре запланирован прием заявок от операторов для участия в конкурсе на предоставление субсидии на возмещение затрат, которые пойдут на развитие инфраструктуры сетей», – подчеркнула Вера Александровна.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, созданные в Мурманской области платформы и цифровые сервисы повышают в регионе эффективность городского хозяйства. По итогам проделанной в работы регион вошел в топ-10 рейтинга IQ Минстроя России, о чем было объявлено на прошедшей неделе в ходе Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна», который прошел в Уфе.

Ранее призёрами и лауреатами Национальной премии «Умный город» были признаны сразу три информационных решения, реализованных в Мурманской области. Портал «Наш Север» стал третьим в номинации «За лучшее цифровое решение для обратной связи с гражданами», Единая карта жителя региона также стала третьей в номинации «Цифровая карта жителя», а Инвестиционный портал Мурманской области был награжден дипломом лауреата в номинации «За лучшую электронную публичную инвестиционную карту или портал».

Фото: https://gov-murman.ru