В 2025 году в среднем безработица в России оставалась на минимальном уровне — к концу первого полугодия она опустилась до минимальных 2,2%. В мае–июне число незанятых составило 1,7 млн человек, следует из доклада Счётной палаты (СП) об исполнении федбюджета за январь–июнь.

Как сообщают «Известия», при этом количество вакансий зафиксировалось на уровне 1,8 млн.

Число открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025 года сократилось на 15%. В предыдущие годы число свободных мест за аналогичный промежуток времени только росло. Согласно подсчётам аудиторов, количество вакансий вновь начало расти с марта 2025 года.

В пресс-службе Минтруда заявили изданию, что не всегда корректно впрямую сопоставлять число свободных рабочих мест и численность безработных, поскольку потребность компаний и квалификация или регион проживания граждан, находящихся в поиске работы, могут не совпадать.

Наибольшее количество вакансий представлено в Москве (210,8 тысячи) и Московской области (116,8 тысячи), а наименьшее — в Ненецкой автономной области (0,1 тысячи). Наибольший же уровень безработицы зафиксирован на уровне в 7,5% в среднем по регионам Северо-Кавказского округа, уточнили в ведомстве.

«В таких условиях удовлетворение спроса на кадры осуществляется не только за счёт трудоустройства безработных граждан, но и за счёт вовлечения в экономику тех граждан, которых в экономике называют потенциальной рабочей силой. То есть они ещё не приступили к активным поискам работы, но при определенном стечении обстоятельств готовы начать трудиться», - пояснили в Минтруде.

Сейчас сохраняется ситуация дефицита кадров на рынке труда. Он сложился прежде всего из-за демографических процессов — прихода на рынок сравнительно малочисленного поколения, полагает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Дмитрий Землянский.

По словам эксперта, дефицит не может покрываться исключительно за счёт вовлечения на рынок труда безработных. Ситуация должна решаться благодаря повышению производительности труда, перетоку рабочей силы между секторами, а в отдельных ситуациях за счёт привлечения иностранных работников, уверен он.

— Безработные уже фактически перестали быть ресурсом для снижения дефицита кадров. Это значит, продолжается искусственная гонка заработных плат, связанная не с ростом производительности, а с недостатком работников, — подчеркнул Дмитрий Землянский, комментарий которого приводят «Известия».