День города Мурманска: 50 мероприятий на девяти площадках во всех округах областного центраС 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.25 14:00

Число открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025 года сократилось на 15%

В 2025 году в среднем безработица в России оставалась на минимальном уровне — к концу первого полугодия она опустилась до минимальных 2,2%. В мае–июне число незанятых составило 1,7 млн человек, следует из доклада Счётной палаты (СП) об исполнении федбюджета за январь–июнь.

Как сообщают «Известия», при этом количество вакансий зафиксировалось на уровне 1,8 млн.

Число открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025 года сократилось на 15%. В предыдущие годы число свободных мест за аналогичный промежуток времени только росло. Согласно подсчётам аудиторов, количество вакансий вновь начало расти с марта 2025 года.

В пресс-службе Минтруда заявили изданию, что не всегда корректно впрямую сопоставлять число свободных рабочих мест и численность безработных, поскольку потребность компаний и квалификация или регион проживания граждан, находящихся в поиске работы, могут не совпадать.

Наибольшее количество вакансий представлено в Москве (210,8 тысячи) и Московской области (116,8 тысячи), а наименьшее — в Ненецкой автономной области (0,1 тысячи). Наибольший же уровень безработицы зафиксирован на уровне в 7,5% в среднем по регионам Северо-Кавказского округа, уточнили в ведомстве.

«В таких условиях удовлетворение спроса на кадры осуществляется не только за счёт трудоустройства безработных граждан, но и за счёт вовлечения в экономику тех граждан, которых в экономике называют потенциальной рабочей силой. То есть они ещё не приступили к активным поискам работы, но при определенном стечении обстоятельств готовы начать трудиться», - пояснили в Минтруде.

Сейчас сохраняется ситуация дефицита кадров на рынке труда. Он сложился прежде всего из-за демографических процессов — прихода на рынок сравнительно малочисленного поколения, полагает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Дмитрий Землянский.

По словам эксперта, дефицит не может покрываться исключительно за счёт вовлечения на рынок труда безработных. Ситуация должна решаться благодаря повышению производительности труда, перетоку рабочей силы между секторами, а в отдельных ситуациях за счёт привлечения иностранных работников, уверен он.

— Безработные уже фактически перестали быть ресурсом для снижения дефицита кадров. Это значит, продолжается искусственная гонка заработных плат, связанная не с ростом производительности, а с недостатком работников, — подчеркнул Дмитрий Землянский, комментарий которого приводят «Известия».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
-Правовая консультация (18+)Коллекторские организации должны работать в рамках закона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Число открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025 года сократилось на 15%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Обращения северян – на контроле: руководители муниципалитетов и профильных ведомств отчитались губернатору об исполнении поручений-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»