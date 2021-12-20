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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.21 08:45

Число посещений североморской Центральной детской библиотеки выросло на 4000 после реконструкции

В рамках рабочей поездки в Североморск 18 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил социальные учреждения и осмотрел объекты городского благоустройства.

Особый интерес главы региона вызвала модельная Центральная детская библиотека им. Сергея Михалкова. Она открылась 7 сентября 2021 года после обновления в рамках национального проекта «Культура». На эти цели из федерального бюджета направлено 10 млн рублей. Помимо прочего, средства пошли на приобретение порядка 3000 книг. Библиотека оборудована компьютерной техникой, здесь есть небольшой литературный музей и театр кукол.

«Библиотеки становятся востребованными общественными пространствами, возвращают себе статус. У модельных библиотек разный функционал и современное обустройство. По области таких 12, ещё 7 появятся в следующем году. Деньги на это заложены. Мы специально экспериментируем со временем работы библиотек, чтобы они закрывались позже, чтобы большее количество детей и подростков могли их посетить после школы. Этот эксперимент там, где он запущен, показывает свою эффективность. А конкретно эта библиотека – совершенно разносторонняя, с разными тематическими площадками. С момента её открытия в обновлённом виде на 4000 выросло количество посещений. Это значит, что наши библиотеки не простаивают, а вновь становятся очень популярными», - отметил Андрей Чибис по итогам знакомства с учреждением.

Среди объектов городского благоустройства внимание главы региона привлекли сквер на улице Советской, реконструированный в рамках проекта по поддержке местных инициатив, и результаты реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды 2020 года – благоустройства пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади.

Сквер на Советской «вырос» из детской площадки и по-прежнему любим детьми. А улица Сафонова и Приморская площадь – традиционная точка притяжения североморцев и гостей города. В предновогодние дни променад украсился ёлкой и ярким праздничным освещением.

«Порадовало то, что основной этап благоустройства завершён, там ещё появятся малые архитектурные формы. Замечательная праздничная иллюминация, множество детей гуляют, фотографируются, качаются на новых качелях. Видно, что улица Сафонова и центральная площадь радуют горожан», - поделился впечатлениями Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор проинспектировал ход строительства детского сада на 220 мест на улице Матросской. Работы подходят к завершению, идёт отделка внутренних помещений.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431937/#&gid=1&pid=12

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