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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.23 08:45

Число посетителей музеев Мурманской области увеличилось в 2,5 раза

Об этом вчера на оперативном совещании правительства региона сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Вице-губернатор отметила высокую роль, которую играют учреждения культуры в реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в части сохранения культурного и исторического наследия народа России.

«Однако функция музеев состоит не только в сохранении объектов истории, но, в первую очередь, в ежедневном формировании непрерывной линии преемственности поколений и предотвращения попыток исторических фальсификаций», - подчеркнула Оксана Демченко.

Также она отметила постоянно увеличивающийся интерес к учреждениям культуры у северян и гостей региона.

«За минувшие три года количество выставок, организованных в Мурманской области, выросло больше чем на 17%, но самое важное, что в 2,5 раза увеличилось число их гостей», - подытожила первый заместитель губернатора.

Подробно о работе музеев Мурманской области рассказал исполняющий обязанности министра культуры Тимур Давлетшин. Он отметил наиболее значимые выставочные проекты областных музеев, реализованные в текущем году.

В областном художественном музее в первой половине года работали четыре крупные выставки: «Рафаэль. Версии» из собрания Научно-исследовательского музея Российской академии художеств из Санкт-Петербурга, а также проекты из собрания московского Мультимедиа Арт Музея, Государственного Русского музея из Санкт-Петербурга и Ярославского художественного музея. До конца этого года Мурманский областной художественный музей будет экспонировать еще три выставки из собрания Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В областном краеведческом музее продолжает работать выставка «Последние номады Северной Европы» из собрания Российского этнографического музея, а в конце сентября откроется экспозиция «Волки» из фондового собрания Государственного Дарвиновского музея из города Москвы.

Муниципальные музеи также активно задействованы в реализацию выставочных проектов с использованием экспонатов из Музейного фонда Российской Федерации: на сегодняшний день открыто 26 передвижных выставочных проекта на 35 площадках муниципальных учреждений культуры.

«Существенную роль в активизации выставочной деятельности и увеличении интереса к ним молодёжи играет трансформация музейных пространств, которую мы осуществляем в последние три года в рамках системной поддержки правительством региона музейной сферы. Наши музеи становятся многофункциональными пространствами интерактивного взаимодействия посетителя с объектами экспозиции: в этом году в рамках реализации Национального проекта «Культура» четыре музея проводят работы по техническому оснащению экспозиционным, компьютерным и мультимедийным оборудованием, на данные цели предусмотрено более 23 млн рублей», - отметил Тимур Давлетшин.

Кроме того, впервые в этом году региональное Министерство культуры в рамках конкурса на предоставление социально ориентированным НКО предоставляло гранты на реализацию творческих проектов предусмотрело музейное направление. Поддержку в размере более 2 млн рублей получили два проекта некоммерческих организаций, которые будут реализованы в сотрудничестве с музеями Мурманской области.

Мурманская региональная общественная организация «Созвездие» реализует проект «Тепло тундры», в рамках которого изготовит аутентичное переносное саамское жилище – куваксу, которая будет задействована в проведении II Фестиваля саамских ремёсел «Сила саамских традиций». Напомним, что фестиваль пройдёт в селе Ловозеро 16 сентября на базе территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея.

Вторым грантополучателем стала АНО «Культура в действии» с проектом «О Севере – знать!». Авторы проекта организуют в муниципалитетах выездные экспозиции с уникальными экспонатами региональных музеев, проведут музейную программу «Выходные в музее» и другие музейные активности для посетителей разных возрастов. Ознакомится с программой можно на официальных интернет-ресурсах министерства и музеев региона.

Исполняющий обязанности министра культуры также напомнил, что областные и муниципальные музеи являются активными участниками программы «Пушкинская карта» и предоставляют молодым северянам возможность бесплатно посещать выставки и музейные активности. На сегодняшний день «Пушкинскую карту», номинал которой составляет 5000 рублей, получили более 34 тысяч молодых жителей Мурманской области, отмечает региональное Министерство культуры.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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