Число привитых от COVID-19 северян после новогодних каникул – 342 тысячи человек

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на первом в наступившем году оперативном совещании отметил, что, несмотря на праздничные дни, вакцинация от COVID-19 в регионе не останавливалась.

«Хочу сказать спасибо жителям области, которые в праздники продолжали проходить вакцинацию, проявляя тем самым ответственность по отношению к своему здоровью, безопасности близких и окружающих. Таким образом, на данный момент привито более 342 тысяч жителей региона, это почти 74% от плана», – подчеркнул глава области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Кольском Заполярье продолжает оставаться стабильной. Количество новых случаев в новогодние каникулы не превышало 110 в день, а в отдельные дни составляло менее 100.

«Мы вошли в 2022 год достаточно спокойно. Надеюсь, что и после Нового года это положение сохранится. Но коронавирус никуда не ушёл, и те ограничения, которые существуют, пусть и минимальные, продолжат действовать. Мы внимательно следим за ситуацией», – резюмировал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/