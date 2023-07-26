Число противников «чёрных» зарплат максимально за 14 лет

Число россиян, не желающих трудоустраиваться по «чёрной» или «серой» схеме, максимально за 14 лет. Об этом утверждают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На зарплату «в конверте» сегодня согласны 36% россиян. Столь низкий уровень толерантности к нарушениям трудового законодательства фиксировался лишь однажды — в апреле 2021 года. Ещё 4 месяца назад число россиян, готовых работать в компании, которая не платит положенные страховые взносы, составляло 40%. Категорически против «серых» схем сегодня 43%, значение показателя максимально с 2009 года.

Мужчины соглашаются на «чёрную» зарплату в полтора раза чаще женщин (43% против 27%). Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: если среди россиян до 34 лет их 34%, то среди старшего поколения — 39%. Потенциально согласных на «серый» доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц (41%).

Время проведения опроса: 18—24 июля 2023 года.