Финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы клиентовВ центре Мурманска вводятся временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 18:00

Число противников «чёрных» зарплат максимально за 14 лет

Число россиян, не желающих трудоустраиваться по «чёрной» или «серой» схеме, максимально за 14 лет. Об этом утверждают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На зарплату «в конверте» сегодня согласны 36% россиян. Столь низкий уровень толерантности к нарушениям трудового законодательства фиксировался лишь однажды — в апреле 2021 года. Ещё 4 месяца назад число россиян, готовых работать в компании, которая не платит положенные страховые взносы, составляло 40%. Категорически против «серых» схем сегодня 43%, значение показателя максимально с 2009 года.

Мужчины соглашаются на «чёрную» зарплату в полтора раза чаще женщин (43% против 27%). Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: если среди россиян до 34 лет их 34%, то среди старшего поколения — 39%. Потенциально согласных на «серый» доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц (41%).

Время проведения опроса: 18—24 июля 2023 года.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Конкуренция за рабочие места в Мурманской области снизилась почти в 1,5 раза за год
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)08:00«Почему Я». Познавательная программа, 17-18 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Число противников «чёрных» зарплат максимально за 14 лет-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 2 копейки, доллар теряет почти 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы клиентов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика