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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.21 11:00

Число резидентов Арктической зоны РФ в Мурманской области достигло 100

Количество резидентов Арктической зоны РФ в Мурманской области достигло знаковой цифры 100. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Сотый резидент – это проект по строительству туристическо-развлекательного комплекса в посёлке Дальние Зеленцы. Заявленная сумма инвестиций составляет 65 миллионов рублей», – отметил глава области.

Андрей Чибис напомнил, что возможность стать резидентом АЗ РФ есть у всех, кто готов внести для реализации своего проекта сумму от 1 миллиона рублей. Благодаря такому режиму общий портфель инвестиций резидентов АЗ РФ в Мурманской области уже составляет более 128 миллиардов рублей и предполагает создание 4100 рабочих мест. Это наивысшие результаты по всей Арктической зоне.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона поблагодарил заместителя губернатора Ольгу Кузнецову, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, а также управляющую компанию «Столица Арктики» и Корпорацию развития области за проводимую с каждым из резидентов работу.

«Эти проекты сами по себе не реализуются. Для того, чтобы от заявленного проекта перейти к практической реализации, в большинстве случаев необходимо ежедневное сопровождение в прохождении процедур. Нам постоянно поступают сигналы с благодарностью в адрес институтов развития и экономического блока правительства за помощь в решении ключевых вопросов», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431983/#&gid=1&pid=1

 

 

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