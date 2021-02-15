Число резидентов АЗРФ достигло полусотни, 19 из них – из Мурманской области

На сегодняшний день количество инвестиционных проектов, ставших резидентами Арктической зоны РФ, достигло 50. 19 из них реализуются или готовятся к реализации на территории Мурманской области. Красноречивые цифры привёл губернатор региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Работа инструментов льготного налогообложения, создания которых мы добились вместе с федеральным правительством, позволила АЗРФ преодолеть первый рубеж в полсотни проектов. Примечательно, что 50-м резидентом Арктической зоны стал проект по производству гранулированного шлака в посёлке Никель. Всего от Мурманской области в Арктической зоне сейчас 19 проектов, мы продолжаем занимать лидирующую позицию в этом блоке», – отметил глава области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также сообщил, что накануне Минвостокразвития РФ одобрило заявку от 20-го по счёту кандидата в резиденты АЗРФ из Кольского Заполярья. Им стал частный предприниматель, планирующий вложить 25 млн рублей в строительство торгового центра в Мончегорске.

«Это показывает, что льготы, которые сегодня предусмотрены для Арктики и для Мурманской области, – это преференции не только для крупных проектов, но и для предпринимателей, готовых вкладывать от 1 млн рублей инвестиций. Я всех предпринимателей призываю к активной позиции, к инвестициям в Мурманскую область. Помимо льгот по целому ряду налогов, это радикальное сокращение взносов в социальные фонды – с 30 до 3,5%, это одна из самых существенных льгот как раз для малого и среднего бизнеса», – подчеркнул губернатор.