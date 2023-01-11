Число россиян, ассоциирующих кредит с долговой ямой, — одно из самых высоких за 16 лет

Мнение о том, что кредит — это путь в долговую яму, сегодня разделяют 6 из 10 россиян. При этом свежий опыт использования заемных средств есть у каждого третьего. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

С 1 января 2023 года Центробанк ограничил выдачу высокорискованных кредитов: требования к заемщикам станут жёстче, а сами займы — дороже. Между тем кредиты остаются достаточно популярным способом решения финансовых проблем: за последние полгода пользоваться ими доводилось каждому третьему россиянину (33%). Чаще всего в долг у банков берут опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет: 38% из них брали кредит в последние 6 месяцев.

С точки зрения 61% россиян, кредиты — это не что иное, как прямая дорога в долговую яму, тогда как 13%, напротив, убеждены, что это отличная возможность приобрести желаемое. Положительное мнение о кредитах вчетверо чаще разделяют те, кто ими пользовался (27% против 7%). Тех, кто считает займы полезным финансовым инструментом, вдвое больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов до 34 (16% против 8%). Исключительно негативное представление об этой банковской услуге более характерно для мужчин, чем для женщин (64% против 58%).

Сегодня россияне чаще, чем когда-либо, видят в займах лишь путь к финансовой зависимости. С 2007 года тех, кто разделяет позитивное отношение к кредитам, стало в 3,5 раза меньше.

Время проведения: 21 декабря 2022 года — 9 января 2023 года.