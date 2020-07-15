Число россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, снизилось до уровня января

Россиян, однозначно и скорее готовых к вакцинации от COVID-19, сегодня столько же, сколько было в январе до объявления пандемии. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Сделать прививку от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, однозначно готовы 17% россиян, скорее готовы 29%. Категорически отказываются от вакцинации 26% респондентов, ещё 28% скорее против.

Мужчин, однозначно и скорее готовых к прививке, больше, чем женщин: 49 и 41% соответственно. Респонденты с зарплатой от 80 тысяч рублей демонстрируют готовность к вакцинации активнее россиян с меньшим доходом (51%). Больше всего же сторонников вакцинации — среди молодёжи до 24 лет (67%).

Новости о росте заболеваемости и тестировании прививок, разработанных в разных странах, на готовность россиян к вакцинации повлияли отрицательно: так, сейчас пройти процедуру вакцинации однозначно и скорее готово столько же представителей экономически активного населения, сколько и до начала пандемии в январе (по 46%). По данным «SuperJob», пик готовности к вакцинации в России пришёлся на конец марта: тогда однозначно и скорее готовых сделать прививку было 64%.