Число россиян, ожидающих годовые премии, максимально за 14 лет. Работодатели обещают не подвести

4 из 10 работающих надеются получить премию по итогам 2024 года. 3 из 10 работодателей выплатят премии всем своим сотрудникам, в каждой пятой компании решение о премировании будет принято в индивидуальном порядке. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны.

42% россиян рассчитывают на годовые премии. Это самый высокий показатель за 14 лет наблюдений. Россияне до 45 лет ожидают премирования чаще тех, кто старше (45 и 33% соответственно). Среди опрошенных с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц надеется получить премию каждый второй (51%).

А что же работодатели?

Количество компаний, которые собираются премировать всех своих сотрудников, также максимально — 30%. Ещё 22% работодателей будут принимать решение о выплате премий в индивидуальном порядке: в зависимости от результатов работы в 2024 году.

О планах выплатить тринадцатые зарплаты рассказывали реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 10% будут действовать выборочно.

Время проведения опроса: 1—4 декабря 2024 года.