Число россиян, считающих страну ведущей космической державой, растёт

Выросло количество россиян, уверенных в лидирующем положении нашей страны в освоении космоса. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

8 из 10 россиян (81%) считают, что ведущей космической державой наша страна была во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина. В том, что пик развития космической отрасли пришёлся на времена пилотируемой станции «Мир», убеждены 22%. По мнению каждого пятого (19%), ключевую роль в освоении космоса Россия играет в настоящее время: «Наши ракетные двигатели — мощь!».

В том, что ведущей космической державой Россия была в 1960-х и во времена пилотируемой станции «Мир», чаще всего уверены респонденты старше 45 лет (84% и 23% соответственно). В лидирующем положении страны сегодня чаще других убеждены россияне от 35 до 44 лет (23%).

В целом мнение о том, что ведущей космической державой Россия является сейчас, стало более распространенным (19% — сегодня, 15% — в 2021 году и всего 8% — в 2013 году).

Похоже, возвращается время «космических мечтателей»: в том, что хотели бы полететь в космос, признаются 38% россиян — на 7 процентных пунктов больше, чем в 2021 году. Сказать: «Поехали!», - сидя в космическом корабле, мужчины мечтают чаще женщин (45% против 26% соответственно), а опрошенные до 34 лет — чаще старшего поколения (46% против 29%). Респонденты с высоким доходом в своих мечтах смелее, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей: полететь к далеким планетам они хотят в полтора раза чаще (45% против 31%).

Время проведения опроса: 31 марта — 4 апреля 2023 года.