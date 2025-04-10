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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.25 14:00

Число согласных на зарплаты в конверте за 16 лет снизилось вдвое

«SuperJob» первыми на рынке труда стали изучать лояльность соискателей к «серому» заработку: первый такой опрос был проведён в 2009 году. За это время многое изменилось: согласных на зарплату в конверте стало меньше в 2 раза! «Мы считаем, что и наша победа: о недопустимости «серых» схем трудоустройства мы постоянно говорим на семинарах и в статьях», - отмечают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

По данным свежего исследования только 3 из 10 россиян готовы согласиться на неофициальную выплату в конверте, 4 из 10 категорически против. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Число согласных на зарплату в конверте сегодня составляет 31%, тогда как противников неофициальных выплат больше — 40%. Несмотря на некоторую отрицательную динамику (согласных стало на 3 процентных пункта больше, а несогласных — на 7 п.п. меньше с начала года), ситуация сегодня значительно лучше, чем 16 лет назад, когда на «серые» схемы соглашалось вдвое больше работников (60%).

Мужчины чаще женщин готовы к неофициальным выплатам (35% против 25% соответственно). Среди россиян возраст от 35 до 45 лет больше как сторонников, так и противников «серых» схем (35 и 43% соответственно). Опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще всего чаще отказываются работать полулегально (51%).

Среди представителей профессиональных групп неприятие «серых» схем более характерно для бухгалтеров (против зарплат в конверте 59% главбухов и 57% линейных бухгалтеров), секретарей (57%), HR-менеджеров (53%) и экономистов (53%).

IT-сфера стала лидером в сфере легализации зарплаты: вот почему среди программистов и сисадминов так мало согласных на «серый» доход (24 и 26% соответственно). А вот сфера общественного питания до сих пор чаще других имеет дело с наличными расчетами, и потому её работники сверхлояльно относятся к зарплатам в конверте (60% согласных среди официантов). Не против выплат в конверте — маркетологи (59%), продавцы (48%) и менеджеры по закупкам (48%).

«Время проведения опроса: 27 марта — 4 апреля 2025 года.

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