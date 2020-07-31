Число стобалльников по результатам ЕГЭ в Мурманской области достигло уровня прошлого года

Стали известны результаты единого государственного экзамена по химии и обществознанию. Число выпускников из Мурманской области, получивших 100 баллов за ЕГЭ, выросло до 26 человек и достигло прошлогоднего уровня.

«Мы убедились, что подготовиться к экзаменам возможно даже в условиях самоизоляции и дистанционного обучения. Это не значит, что такой формат работы будет рассматриваться в качестве приоритетного в следующем учебном году. Однако развивать дистанционное образование мы будем, чтобы в разных ситуациях дать детям максимум знаний. Отмечу, что семь стобалльных результатов школьники получили на едином государственном экзамене по химии. О его уровне сложности было много споров. Высокий результат подтверждает: всё зависит от подготовки», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, результаты экзамена по иностранным языкам и биологии станут известны на следующей неделе. Есть вероятность, что количество стобалльных работ увеличится.