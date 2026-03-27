Число трудоустроенных молодых северян после профориентации выросло более чем в два раза

Благодаря накопленному опыту и результатам системной профориентационной работы в Мурманской области сформирована надёжная база для запуска проекта маршрутизации молодёжи.

С начала 2026 года работу нашли 175 молодых северян, получивших профориентационные услуги в Кадровом центре «Работа России» Мурманской области. Годом ранее таких соискателей было 79.

Закрепить успех и вывести работу на новый уровень призван запущенный в 2026 году проект маршрутизации молодёжи. Инициатива является составляющей реализации нацпроекта «Кадры» и призвана создать условия для профессиональной самореализации молодых северян.

Проект объединяет профориентацию, цифровые сервисы («Работа России», «Билет в будущее», «Карьерный навигатор») и ведущих работодателей региона. Для участников — школьников, студентов и выпускников — разрабатывают индивидуальные планы, проводят экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий, тренинги. Карьерные консультанты помогают определиться с профессией, составить резюме, подготовиться к собеседованию. При необходимости доступно бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры».

«Проект маршрутизации позволяет выстроить для каждого молодого человека персональный трек: от профессиональной диагностики и знакомства с предприятиями до целевого обучения и первого рабочего места. Такая комплексная поддержка — залог того, что молодые специалисты останутся работать в регионе», — подчеркнула директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

Среди партнёров проекта — Мурманский арктический университет, учреждения среднего профессионального образования, а также крупные предприятия, в числе которых АО «Мурманэнергосбыт», филиал «СРЗ «Нерпа», Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад».

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, пройти профориентацию и стать участником проекта маршрутизации можно в любом территориальном кадровом центре «Работа России».

