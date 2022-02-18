Число умерших выросло на 16% - Мурманскстат подвёл оперативные итоги социально-экономического положения Мурманской области в 2021 году

Как сообщает статистическое ведомство, индекс промышленного производства, рассчитанный по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 107,5 процента.

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», за тот же период вырос на 17,1 процента, что связано в основном с изменением объёма работ на объектах Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

В 2021 году на территории области введено в эксплуатацию в установленном порядке жилья общей площадью жилых помещений 50,8 тысячи квадратных метров (на 42,8 процента больше, чем в 2020 году).

Индекс производства продукции сельского хозяйства, рассчитанный по всем категориям сельхозпроизводителей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 104,1 процента (увеличение связано в основном с ростом производства продукции растениеводства в хозяйствах населения).

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 6,3 процента, молока – на 1,0, яиц – на 87,1 процента (снижение производства яиц связано с наличием поголовья птицы в сельскохозяйственной организации неполный календарный год).

В 2021 году оборот розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом снизился на 0,2 процента. Продажа непродовольственных товаров сократилась на 0,9 процента, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличилась на 0,3 процента.

Оборот общественного питания за 2021 год в сопоставимых ценах возрос на 39,1 процента, что связано в основном с увеличением показателей деятельности организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу на строительные объекты, а также с возобновлением работы хозяйствующих субъектов, которая была приостановлена в марте 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Объём платных услуг, оказанных населению области, в 2021 году по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах вырос на 8,4 процента.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в декабре 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года составил 107,2 процента, в том числе на продовольственные товары – 107,2, непродовольственные товары – 107,6, услуги – 106,5 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе–ноябре 2021 года составила 73198 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 8,7 процента. Её реальный размер (с учётом индекса потребительских цен) за тот же период вырос на 3,0 процента.

Численность населения области за 2021 год сократилась на 8,7 тысячи человек (на 1,2 процента) и составила на 1 января 2022 года 724,2 тысячи человек.

В 2021 году в области родилось 6033 человека – на 7,4 процента меньше, чем в 2020 году, число умерших выросло на 16,0 процентов и составило 11548 человек.

Число заключённых браков увеличилось на 13,4 процента и составило 4816 пар, число разводов – на 4,4 процента и составило 3514.