В связи с усилившимися снегопадами в Мурманске объявлен режим повышенной готовностиОбластной художественный музей приглашает обсудить художественную толерантность
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.22 15:30

Число умерших выросло на 16% - Мурманскстат подвёл оперативные итоги социально-экономического положения Мурманской области в 2021 году

Как сообщает статистическое ведомство, индекс промышленного производства, рассчитанный по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 107,5 процента.

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», за тот же период вырос на 17,1 процента, что связано в основном с изменением объёма работ на объектах Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

В 2021 году на территории области введено в эксплуатацию в установленном порядке жилья общей площадью жилых помещений 50,8 тысячи квадратных метров (на 42,8 процента больше, чем в 2020 году).

Индекс производства продукции сельского хозяйства, рассчитанный по всем категориям сельхозпроизводителей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 104,1 процента (увеличение связано в основном с ростом производства продукции растениеводства в хозяйствах населения).

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 6,3 процента, молока – на 1,0, яиц – на 87,1 процента (снижение производства яиц связано с наличием поголовья птицы в сельскохозяйственной организации неполный календарный год).

В 2021 году оборот розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом снизился на 0,2 процента. Продажа непродовольственных товаров сократилась на 0,9 процента, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличилась на 0,3 процента.

Оборот общественного питания за 2021 год в сопоставимых ценах возрос на 39,1 процента, что связано в основном с увеличением показателей деятельности организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу на строительные объекты, а также с возобновлением работы хозяйствующих субъектов, которая была приостановлена в марте 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Объём платных услуг, оказанных населению области, в 2021 году по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах вырос на 8,4 процента.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в декабре 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года составил 107,2 процента, в том числе на продовольственные товары – 107,2, непродовольственные товары – 107,6, услуги – 106,5 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе–ноябре 2021 года составила 73198 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 8,7 процента. Её реальный размер (с учётом индекса потребительских цен) за тот же период вырос на 3,0 процента.

Численность населения области за 2021 год сократилась на 8,7 тысячи человек (на 1,2 процента) и составила на 1 января 2022 года 724,2 тысячи человек.

В 2021 году в области родилось 6033 человека – на 7,4 процента меньше, чем в 2020 году, число умерших выросло на 16,0 процентов и составило 11548 человек.

Число заключённых браков увеличилось на 13,4 процента и составило 4816 пар, число разводов – на 4,4 процента и составило 3514.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Северянин
16.02.22 18:21
Ещё бы мазут на газ заменить,котельные новые построить,а то котельни рухнут скоро от старости . Зарплату рабочему персоналу поднять до 80 т.рублей. Работают люди за ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ ,а зарплаты 25 -27
Комментарий к новости:Министерство обороны успешно реализует программу по энергосбережению и энергоэффективности в военных городках Мурманской области
Северянин
16.02.22 18:15
За 24 . тысячи рублей ???
Комментарий к новости:Состояние рынка труда Мурманской области по итогам 2021 и прогнозы на 2022 год – версия hh.ru
Д.О. Вернер
16.02.22 13:46
Мурманская область заняла 38 место (49 баллов) в рейтинге качества жизни регионов за 2021 год против 43 места за 2020 год (46 баллов). А можно опубликовать ФИО АВТОРА таких строк?
Комментарий к новости:Мурманская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей экономического развития за 2021 год
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В январе в Мурманской области рост цен на услуги замедлился-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 2 копейки, доллар подрос почти на копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)8,6% - Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика