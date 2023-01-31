Число вакансий для китаистов за год выросло на 70%

В разгар празднования китайского Нового года, который начался 22 января и продлится до 5 февраля 2023 года, эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, решили узнать, как изменился спрос на специалистов со знанием китайского языка, в каких сферах востребованы кандидаты и какие зарплаты им предлагают прямо сейчас.

По мере расширения внешнеэкономических связей с Китаем число предложений о работе для специалистов со знанием китайского на российском рынке труда прирастало год к году уже не одно десятилетие. Исключением стал 2020 год, когда работодатели по объективным причинам (отсутствие возможности развивать рынок в связи с закрытием границ с КНР и проч.) разместили на 59% меньше предложений, чем годом ранее. В период активного восстановления рынка в 2021 российские компании опубликовали уже 4,5 тысячи вакансий для китаистов. В 2022 году, потребность в специалистах со знанием китайского выросла на 70% (7,6 тысячи таких вакансий) по сравнению с 2021 годом, и превысила показатели допандемийного периода более чем на 45%.

«Сейчас широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка и умеющие работать в условиях параллельного импорта. По объему открытых вакансий этой зимой работники сферы транспорта и логистики входят в пятерку лидеров, а конкуренция составляет два человека на место», – комментирует Наталья Данина, руководитель направления по клиентской эффективности hh.ru.

За последний год самая высокая потребность в китаистах наблюдалась в Москве (около 3500 вакансий и 45% всех предложений в России) и Санкт-Петербурге (более 900 вакансий, 12%). В пятерку лидеров также вошли Приморский край (около 400 вакансий, 5%), Новосибирская (более 330 предложений, 4,4%) и Московская область (около 280 вакансий, 3,6%).

Чаще всего работодатели ищут специалистов в профсферах: «Транспорт и логистика» (22,4%), «Продажи» (19%), «Производство» (13,3%), «Закупки» (12%) и «Административный персонал» (11,7%), «Наука, образование» (6,7%) и «ИТ-технологии» (2,3%). В 55% случаев для трудоустройства кандидатам требуется стаж от 1 до 3 лет, 26% – от 3 до 6 лет. Для соискателей без опыта предназначено только 15%, ещё реже – с опытом работы более 6 лет (4%). 82% процента работодателей предлагают работу на полный день, каждый десятый (10%) – «удаленку».

Средний уровень предлагаемой заработной платы для «китаистов» в 2022 году составил 79790 руб. А в январе 2023 в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, оплата труда таких специалистов выросла на 13051 рублей (с 72242 рублей в январе 2022 года до 85293 в январе 2023).

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для специалистов со знанием китайского языка, открытых на hh.ru:

Директор по импортным закупкам и СТМ (ТНП), от 350 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/75798987, Москва; Научный сотрудник (постдок) / Post-Doctoral Fellow, от 250 000 до 300 000 руб. до вычета налогов, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/74166167, Санкт-Петербург; Менеджер по продукту/Product manager/Менеджер ВЭД - с китайским языком, до 250 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/75770425, Москва; Руководитель отдела ВЭД и закупок со знанием китайского языка, от 130 000 до 200 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/69954326, Санкт-Петербург; Менеджер ВЭД (сектор В2В; мороженая рыбопродукция), от 100 000 до 300 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/76220891, Владивосток; Специалист отдела снабжения (ВЭД), от 100 000 до 180 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/72005211, Владивосток; Специалист по работе с китайскими поставщиками, до 100 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/74180289, Екатеринбург; Автор работ по китайскому языку, до 90 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/75585529, Новосибирск; Переводчик с китайского языка, от 80 000 до 120 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/73366466, Забайкальский край;

10. Руководитель по ВЭД, от 80 000 до 100 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/74382607, Благовещенск;

11. Менеджер ВЭД отдела закупок, 80 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/72646668, Новосибирск;

12. Менеджер по закупкам со знанием китайского языка (Китай, г. Иу), от 80 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/76069694, Иркутск;

13. Специалист по оформлению электронных ПТС и ПСМ (сельско-хозяйственная, дорожно-строительная техника), от 80 000 руб. до вычета налогов, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/75936895, Уфа;

14. Логист по международным ЖД перевозкам (импортные, экспортные перевозки направления Китай), от 70 000 до 140 000 руб. до вычета налогов, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/74414054, Екатеринбург;

15. Специалист по закупкам и логистике (ВЭД), от 70 000 руб. до вычета налогов, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/75623613, Челябинск;

16. Менеджер по импорту (логист ВЭД), от 70 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/75633239, Омск;

17. Менеджер по логистике и ВЭД со знанием китайского, от 60 000 до 80 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/72736608, Ростов-на-Дону;

18. Специалист по таможенному оформлению/Декларант/Менеджер по ВЭД, от 60 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/76091496, Краснодар;

19. Администратор авиакомпании со знанием китайского языка, от 59 000 до 65 000 руб. до вычета налогов, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/76114448, Казань;

20. Консультант по экспорту, от 50 000 до 100 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/75837498, Нижний Новгород;

21. Администратор офиса, от 50 000 до 60 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/73306447, Благовещенск;

22. Специалист по ведению миграционного учета со знанием китайского языка, от 45 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/75873270, Чита;

23. Руководитель службы приема и размещения, от 40 000 руб. на руки, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/73892003, Улан-Удэ;

24. Менеджер по логистике ВЭД, от 40 000 руб. до вычета налогов, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/75580593, Волгоград;

25. Преподаватель китайского языка, от 30 000 руб. до вычета налогов, https://vladivostok.hh.ru/vacancy/75834389, Воронеж.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».