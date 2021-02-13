Число юнармейских отрядов в Мурманской области достигнет 80

15 февраля в 12 часов в местном отделении Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» города Апатиты на Фестивальной, 15а состоится торжественная регистрация юнармейского отряда «Северный форпост», который станет 80-м по счёту в Мурманской области.

Подписанное в январе этого года соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между министерством образования и науки Мурманской области и региональным отделением ВВПОД «Юнармия» даёт базовую основу для обучения юнармейцев в структуре общеобразовательных организаций, что позволит ребятам получать расширенные знания по профориентации. В этом году приступят к обучению ученики первого в регионе юнармейского класса школы № 6 г. Апатиты.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогам курсовой подготовки юнармейцы, успешно освоившие программу обучения, получат аттестационный лист, который будет подтверждением набранных баллов к портфолио при поступлении в высшие военные учебные заведения страны.

В настоящее время в нашем регионе 79 юнармейских отрядов, с общей численностью 2846 человек. Всего движение «Юнармия» уже объединило более 760 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы движения представлены в каждом из 85 регионов России.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.