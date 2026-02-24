Очередной квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков успешно прошли ещё пять человек. Они будут включены в Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Таким образом, число зарегистрированных гидов в Мурманской области выросло до 227 человек.

«Выбор аттестованного гида – первое, с чего следует начать путешествие. Это гарантия того, что вы получите профессиональное сопровождение. В компетентности гидов, включенных в официальные реестры, туристы могут быть уверены. В ходе экзамена мы проверяем знания истории, культуры и географии Мурманской области», – прокомментировал начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля регионального министерства туризма и предпринимательства Андрей Удовик.

Проверить наличие у экскурсовода аттестации можно самостоятельно на сайте Единого федерального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также на сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.

Подробную информацию о порядке и сроках проведения аттестации можно получить на сайте министерства, а также по телефону (8152) 48-67-13.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562627/#&gid=1&pid=1