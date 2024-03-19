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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.24 10:00

Число заявок на участие в Мурманском лыжном марафоне побило рекорд последних 20 лет

Вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о соревновательной программе 89 традиционного Праздника Севера и 64 Праздника Севера учащихся.

«В рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить» в разных муниципалитетах состоятся мероприятия 89 традиционного Праздника Севера и 64 Праздника Севера учащихся. По программе Полярной Олимпиады уже прошли соревнования по горнолыжному спорту, альпинизму, хоккею с мячом, бегу на снегоступах по программе Специальной Олимпиады России, конькобежному спорту и лыжным гонкам», – поделилась министр спорта.

Светлана Наумова уточнила, что в мероприятиях Праздника Севера уже приняли участие более 300 человек, разыграно 11 комплектов медалей. В 5 соревнованиях Праздника Севера учащихся уже приняли участие более 900 спортсменов и зрителей.

До конца марта пройдут всероссийские и областные соревнования по конькобежному спорту, триатлону, биатлону, ездовому спорту, фристайлу, санному спорту, фигурному катанию, спортивному ориентированию, горнолыжному спорту, хоккею, футболу, парусному спорту, национальным видам спорта, и лыжным гонкам.

«Предполагаемое количество спортсменов Полярной Олимпиады в этом году составит более 5 тысяч человек, а зрителей – более 30 тысяч. Более точный подсчет будет проведён после подачи официальных заявок на участие в соревнованиях в комиссию по допуску», – подчеркнула глава профильного ведомства.

Самым массовым и масштабным по традиции станет Мурманский лыжный марафон, который в этом году проведут уже в 50 раз. В связи с юбилейной датой организаторами соревнований было принято решение об увеличении количества слотов на мероприятие до 2900, что является рекордным за последние 20 лет. География участников весьма обширна: 30 и 31 марта за золото марафона будут бороться представители 69 субъектов России и 7 стран. В качестве почётных гостей на юбилейный марафон приглашены олимпийские чемпионы и призеры, чемпионы мира по лыжным гонкам разных лет, такие как Денис Спицов, Иван Якимушкин, Анастасия Кулешова, Александр Панжинский, Алексей Петухов и другие не менее именитые спортсмены.

На протяжении последних лет стала доброй традицией реализация проекта «Праздник Севера в города и районы Мурманской области». В этот раз эстафету примет Оленегорск. 29 марта там пройдут соревнования по лыжным гонкам среди юных спортсменов, после чего ребята смогут принять участие в автографсессии с олимпийцами и получить награды из рук именитых спортсменов.

В рамках 50-го Мурманского лыжного марафона в Долине Уюта будет работать уже традиционная «Саамская деревня», где северяне и гости марафона смогут прокатиться на оленьих упряжках, попробовать блюда саамской кухни, пообщаться с хаски, сделать фото в куваксе и попробовать силы в национальных видах спорта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках Полярной Олимпиады 31 марта состоится первый Детский марафон. На смену Маршу малышей прийдут соревнования, формат которых будет максимально приближен к взрослому марафону. 300 участникам 2015-2019 годов рождения предстоит пройти 650 метров по периметру лыжного стадиона Долины Уюта и финишировать в зоне главных гонок 50-го юбилейного Мурманского лыжного марафона. В настоящем марафонском финишном створе юные участники получат из рук знаменитых спортсменов памятные медали и подарки.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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