Число жалоб северян в Банк России продолжает снижаться

В I квартале 2024 года жители Мурманской области направили в Банк России 340 жалоб, их стало меньше на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

На 57% уменьшилось количество обращений, связанных с деятельностью микрофинансовых организаций. На 58% снизился объём жалоб в адрес страховых компаний. Во многом это связано с тем, что у жителей региона возникало меньше, чем годом ранее, вопросов о применении коэффициента бонус-малус, который влияет на конечную стоимость ОСАГО. Число запросов о проверке этого показателя значительно сократилось (на 86%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, по итогам I квартала 2024 года северяне на 9% реже жаловались на банки. Количество претензий по потребительскому кредитованию и исполнительному производству снизилось на 48% и на 79% соответственно.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.