Число желающих найти подработку в регионах СЗФО и в том числе в Мурманской области за год выросло на 7%

По итогам II квартала 2022 года работодатели Северо-Запада открыли более 13 тысяч вариантов подработки и работы с форматом временной занятости. Это на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего вариантов подработки находится в сфере продаж, в маркетинге, образовательной сфере, а также в ИТ и транспортном секторе. Есть множество вариантов, которые удобно совмещать с основной работой или учёбой в вузе, а также получить неплохой дополнительный доход...

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей из регионов СЗФО и выяснила, насколько интересна трудящимся подработка.

Меньше других к поиску подработки склонны соискатели из Москвы и Московской области. Противоположная ситуация на Северо-Западе России, а также в Дальневосточном, Южном и Северо-Кавказском ФО. По Северо-Западному ФО: 60% опрошенных хотят найти подработку в дополнение к основному доходу. Не нужна подработка 26% местных респондентов, а у 11% подработка уже есть. Остальные затруднились ответить. По сравнению со вторым кварталом 2021 года число нуждающихся в дополнительном заработке в регионах СЗФО выросло на 7%.

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются работники сферы искусства и массмедиа, а также маркетинга и рекламы, меньше всего — соискатели из мира ИT (наглядно на диаграмме 1).

«По итогам II квартала 2022 года работодатели Северо-Запада открыли более 13 тысяч вариантов подработки и работы с форматом временной занятости. Это на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего вариантов подработки находится в сфере продаж, в маркетинге, образовательной сфере, а также в ИТ и транспортном секторе. Есть множество вариантов, которые удобно совмещать с основной работой или учёбой в вузе, а также получить неплохой дополнительный доход: преподаватель русского языка, менеджер по рекламе, автокурьер, администратор салона, кассир, в таких вакансиях зарплата может варьироваться от 30 000 до 80 000 рублей. Также есть и более редкие варианты подработки, которые могут стать интересным хобби, которое приносит заработок или помочь начинающим специалистам с наработкой профессионального опыта: переводчик, преподаватель ИТ, мерчендайзер, няня», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Потребность подработки - показатель, оценивающий ожидания соискателей: чем ближе индекс к положительным значениям, тем более комфортно себя ощущают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и наоборот – чем ниже индекс, тем сложнее положение соискателя, и тем важнее для него подработка (наглядно на диаграмме 2).