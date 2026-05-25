«Чистая Арктика» объявляет набор волонтёров для приведения в порядок мемориалов в ЗАТО г. Североморск

Единый волонтёрский центр Мурманской области объявил о старте набора волонтёров в рамках шестого сезона проекта «Чистая Арктика». 30 мая с 11.00 до 16.00 добровольцам предстоит привести в порядок два мемориала — аллею Славы героев-авиаторов Северного флота и памятник авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны.

Добровольцы Единого волонтёрского центра уберут территорию после зимы, подготовят клумбы к высадке цветов, подкрасят отдельные элементы, проведут ремонт ступеней лестниц и ограждений. Участники получат волонтёрские часы на платформе Добро.ру, будет организован трансфер к месту работ из Мурманска и обратно, питание и экскурсия в Музей военно-воздушных сил Северного флота.

Оформление пропусков для волонтеров организаторы берут на себя. Для участия в акция необходима регистрация.

Если нет пропуска в посёлок Сафоново, зарегистрируйтесь по ссылке: https://dobro.ru/event/11725718. Если пропуск в Сафоново есть, регистрация доступна здесь: https://dobro.ru/event/11725830.

