«Чистое небо» над центром Мурманска: провода над площадью Пять Углов переносят под землю

Площадь Пять Углов обретёт новый облик благодаря масштабному проекту модернизации городского пространства. Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области реализует программу преобразования исторической части города, делая столицу Кольского Заполярья ещё комфортнее и привлекательнее для жителей и гостей региона.

Одним из направлений стало внедрение концепции «чистое небо». Суть её заключается в поэтапном переводе всех коммуникаций — электрических, телефонных и сетевых проводов — под землю путём прокладки подземных кабельных трасс. Этот метод позволит существенно повысить надёжность электроснабжения и телекоммуникаций, обеспечить эстетичность городского ландшафта и обезопасить жизнь горожан.

«Основные преимущества перевода инженерных сетей под землю заключаются в улучшении визуального восприятия городской среды, повышенной защите инфраструктуры от погодных условий, сокращению числа аварийных ситуаций и экономии средств на содержание сети. Такой опыт успешно используется в крупных российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск, Воронеж и Нижний Новгород. Для Мурманска данная технология применима впервые на столь значимом объекте, как центральная городская площадь, и станет основой дальнейшего развития аналогичных проектов благоустройства территории», — рассказала начальник Управления благоустройства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области Евгения Гавриленко.

«Кабельная линия электроснабжения под землей составит около 10 км и будет включать в себя освещение городских улиц, освещение парка и устройство архитектурно-художественной подсветки. Также, согласно проекту по преображению исторического центра Мурманска, для системы «Безопасный город» запланирована укладка под землю сетей видеонаблюдения, системы оповещения по периметру парка, интернет-сети и металлоискателя общей длинной 1,5 км», — уточнил представитель подрядчика ООО «Торион» Евгений Шошин.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, работы по благоустройству главной городской зоны отдыха площади Пять Углов ведутся согласно утверждённому мастер-плану развития Мурманской агломерации, одобренному Президентом России на Международном арктическом форуме в марте 2025 года. Завершение работ запланировано на 2026 год.

