Чистое решение: в борьбе с нефтяными загрязнениями побережья Арктики нам помогут микроорганизмы и растения

Подведены итоги международного проекта «Биоремедиация арктического побережья».

В Мурманске 14 октября прошло итоговое совещание по проекту «Биоремедиация арктического побережья», реализуемого в рамках Программы приграничного сотрудничества Коларктик 2014-2020. В совещании приняли участие партнёры проекта: ЦСМ Росстандарта в Мурманской области, Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, ООО «Стурвик Консалт»; а также иностранные партнёры проекта, которые выступили онлайн: Финский институт окружающей среды, Университет Тромсё – Арктический университет Норвегии.

Гостями мероприятия офлайн и онлайн стали представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, ММБИ РАН, экологических экспертных организаций, высших и средних учебных заведений региона, экологических и природоохранных организаций.

Партнёры проекта КО1001 «Биоремедиация арктического побережья» три года изучали возможность применения биологических методов очистки побережья в Арктике, основанных на естественных процессах самовосстановления окружающей среды.

В основе созданной учёными технологии лежит теория о скрытых возможностях метаболического потенциала биологических объектов: созданы биопрепараты из бактерий и микроскопических грибов, характерных для арктического побережья, которые активно окисляют («перерабатывают») нефтепродукты; подобраны сорбенты для создания центров наибольшей концентрации активных микроорганизмов; найдены растения, которые могут расти на загрязненных участках и способствовать увеличению численности нефтеокисляющих микроорганизмов.

Разработанный метод позволяет сократить время очистки прибрежного песка в 2,0-5,5 раз при загрязнении всеми типами нефти, а прибрежной почвы в 3,2 раза при загрязнении лёгкой нефтью. Метод не наносит дополнительного ущерба прибрежным экосистемам, характеризуется минимальными затратами и низкими требованиями к квалификации персонала.

Для нашего региона реализованный проект является уникальным примером успешного сотрудничества партнёров из разных стран. Разработанная в рамках проекта технология – эффективное и экологически чистое решение по рекультивации загрязнённых нефтью арктических территорий.