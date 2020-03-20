Чистота дворов - на контроле городских властей

C начала года только в Ленинском округе заполярной столицы были проведены 43 проверки, составлены 300 актов и наложены более миллиона рублей штрафов в отношении руководителей управляющих организаций.

Коммунальные рейды носят плановый и внеплановый характер, они осуществляются специалистами административных округов Мурманска при участии сотрудников полиции, прокуратуры, а также депутатов. Зимой основное внимание комиссия обращает на расчистку дворовых территорий от снега, очистку крыш многоквартирных домов от снежных и ледяных навесов, вывоз снега с придомовых территорий.

– Жители направляют жалобы не только в административные округа, но и депутатам, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – Мы не оставляем без внимания не один адрес, а также следим за дальнейшей работой управляющих компаний.

Стоит отметить, что главная цель рейдов – не выставлять управляющим компаниям многотысячные штрафы, а заставить их работать. Кроме того, сами жители могут влиять на качество работы УК: помимо обращений в округа и к депутатам, они могут пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.