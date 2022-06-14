Чистота Мурманска отмечена на оперативном совещании в правительстве региона

Заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков в рамках повести оперативного совещания в правительстве выступил с докладом о ходе уборки территорий муниципальных образований. Как сообщил вице-губернатор, за прошедшую неделю для уборки привлечено более 300 единиц техники, свыше 2500 дорожных рабочих и работников управляющих компаний. Вывезено 4564 кубометра мусора

В рамках контроля эксплуатации системы мониторинга уборки территорий (СМУТ) проведён комплексный мониторинг использования отраслевыми предприятиями, ответственными за содержание улично-дорожной сети, функционала системы по планированию и выполнению различного вида работ, в том числе с учётом их сезонности.

По итогам в нескольких муниципалитетах имеются замечания в части нерегулярного ежедневного формирования заданий и неполного использования установленного перечня заведенных в систему работ.

Для повышения качества эксплуатации системы, в том числе отстающими муниципалитетами, Минэнерго и ЖКХ региона совместно с Центром информационных технологий Мурманской области запланировано проведение внеочередного обучения диспетчеров, осуществляющих работу в системе.

Лидерами по использованию системы отмечены: Мурманск, Североморск, Заозерск, Островной, Кировск, Оленегорск, Ковдорский район.

Всего за отчётный период в «СМУТ» создано 644 задания, из них выполнено - 620. Муниципалитеты со 100-процентным выполнением: Мурманск, Оленегорск, Кировск, Печенгский и Ковдорский округа, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск, Терский район.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, отдельно Алексей Лыженков доложил об итогах продолжающихся выездных контрольных мероприятий. Так, на прошлой неделе проверены Североморск, Шонгуй, Пушной, Высокий и Мончегорск. Состояние территорий оценено как удовлетворительное. Вместе с тем, в Мончегорске отмечено большое количество смёта на дорогах. Точечные замечания направлены в администрации для оперативного устранения.

В завершение фотоотчёта глава региона Андрей Чибис отметил работу администрации Мурманска, подчеркнув, что город стал действительно чище. Вместе с тем, губернатор обратил внимание на необходимость усиления работы глав округов, в том числе по территориям гаражных кооперативов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/