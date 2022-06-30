Чистота начинается с каждого из нас - портовики облагородили родник Фадеев Ручей

Сегодня в Мурманской области прошла акция «От родника до океана» совместно с федеральным проектом «Чистая Арктика». Мероприятие было организовано региональным Единым волонтёрским центром. В рамках акции шестьдесят волонтёров Мурманского морского торгового порта вместе с детьми сотрудников предприятия привели в порядок родник Фадеев Ручей, который расположен на улице Шабалина.

«Во-первых, в Мурманской области очень активные социально ответственные компании, и давно витала идея в воздухе соединить их общим делом, поднять корпоративное волонтёрство на новый уровень. Так родилась идея масштабной акции, и с присоединением проекта «Чистая Арктика» мы стали ещё сильнее. Во-вторых, родники — очень интересные локации. У нас на Севере многие предпочитают родниковую воду водопроводной, так как она часто действительно хорошая. Однако, сами площадки обычно нуждаются в уходе. Наша цель - привести их в порядок, попутно выяснив больше о свойствах воды в каждом конкретном источнике. В этой части спасибо учёным Кольского научного центра РАН, которые проводят такую работу», - заявила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Портовики не только очистили участок от мусора, но и установили красивый и удобный мостик, по которому северянам будет проще добраться до водного источника. Кроме того, рядом с родником волонтеры АО «ММТП» поставили скамейки и столик, чтобы местные жители могли здесь отдохнуть, слушая приятное журчание воды. В ходе акции сотрудники предприятия собрали и вывезли не менее семидесяти мешков мусора.

«Чистота начинается с каждого из нас! Поэтому, когда стало известно о проведении акции «От родника до океана», волонтеры Мурманского морского торгового порта не могли остаться в стороне. Мы хотим, чтобы людям приятно было прийти на родник. Может быть, увидев, как здесь чисто, местные жители вдохновятся этим и сами начнут регулярно наводить здесь порядок», - отметила координатор волонтерского движения АО «ММТП» Виктория Ильина.

Всем участникам акции Евгения Чибис подарила пряники с логотипом акции «От родника до океана». А рядом с родником Фадеев Ручей разместили табличку, где написано, что именно Мурманский морской торговый порт привёл в порядок это место, а также имеется QR-код, пройдя по которому можно узнать всю информацию о данном роднике – минеральный состав и время, когда из него безопасно набирать воду брать.

«От родника до океана» - новый волонтёрский проект, где северяне вместе с социально ответственными компаниями облагораживают родники по всей Мурманской области. Десять наиболее популярных у северян родников отобрал Единый волонтёрский центр, основываясь на исследованиях ученых КНЦ РАН. Мероприятия по уборке и благоустройству уже прошли вблизи Мурманска, Оленегорска, Мончегорска и Умбы. Интересно, что в рамках проекта ученые смогут продолжить начатые исследования качества родниковых вод, а также изучат растения и грибы вокруг родников на содержание загрязнителей.

Напомним, в 2021 году сотрудники Мурманского морского торгового порта в рамках акции «Чистая Арктика» провели очистку участка берега Кольского залива в районе Кольского моста. Кроме того, на самом предприятии успешно реализуется масштабная экологическая программа. Так, например, в прошедшем году ММТП запустил систему повторного использования очищенных ливневых стоков для технологических нужд. Также были построены пылеветрозащитные экраны, внедрена система орошения производственных территорий, продолжается ввод в эксплуатацию современной техники, которая соответствует стандартам наилучших доступных технологий и др. Эта работа получила высокую оценку профессионального сообщества: в 2021 году АО «ММТП» было отмечен Федеральным агентством Морского и речного транспорта как «Лучшее экологическое предприятие» в рамках конкурса «Лидер отрасли».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249062%2Falbum-149919532_284861422