«Чистый берег» - привели в порядок популярную у мурмашинцев зону отдыха у ручья

19 июня у Кротова ручья в посёлке Мурмаши прошёл субботник в рамках акции «Чистый берег». Уборку территории организовала администрация муниципалитета совместно с руководителем Единого волонтёрского центра Евгенией Чибис.

Вооружившись перчатками, пакетами для мусора, граблями и бензопилами активисты выдвинулись на очистку зелёной зоны и водоёма. Решительно настроенному десанту чистоты и порядка не смогла помешать капризная погода.

Помочь природе делом пришли семьями и трудовыми коллективами. Анна Турилова, сотрудница мурмашинского центра обслуживания «АтомЭнергоСбыт», коллектив которого уже не первый месяц сотрудничает с Единым волонтёрским центром, пришла на субботник вместе с сыном. Сообща они выудили из ручья различный мусор и расчистили берег от сухостоя. К слову, сын Анны активно занимается волонтёрской деятельностью. В преддверии Дня Победы доставлял подарки ветеранам и труженикам тыла. Вместе с Туриловыми акцию «Чистый берег» поддержал коллектив Дома культуры «Энергетик» и местной администрации.

- Сегодня мы работаем с корпоративными волонтёрскими группами, которые сформировались внутри организаций Кольского района, - рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. - Привести в порядок популярную у мурмашинцев зону у ручья было их личной инициативой. Территория действительно нуждалась в уборке, ведь рядом жилая зона и местные жители часто посещают родник. Уверена, что такая сплочённая и дружная команда покажет качественный результат.

По словам главы Кольского района Андрея Малхасяна субботники в Кольском районе стали доброй традицией. Они регулярно проходят в каждом населённом пункте. К ним присоединяются и местные жители, и представители местной власти.

Активисты потрудились у ручья пару часов и вынесли десяток забитых под завязку мешков с мусором. Остаётся только догадываться, каким образом в водоёме оказались старая резина от колеса и кожаная куртка.

Кстати, помимо уборки у ручья в этот день в Мурмашах прошла высадка «Сада Памяти». В годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех городах страны проходит данная акция. Дошкольники и их родители, участники Экологического движения «Княженика», активисты Российского движения школьников, а также коллективы местных организаций высадили 20 берёз и лиственниц.