«Чистый двор»: глава города Мурманска объявил о начале приёма заявок на конкурс для управляющих организаций

— За три месяца — ноябрь, декабрь и январь — выпало шесть месячных норм осадков. С такими экстремальными условиями управляющие компании, отвечающие за уборку дворов, справляются по-разному. Нужно не только наказывать безответственные УК, но и поощрять добросовестные, — отметил Юрий Сердечкин.

Заявки принимаются с 28 января до 4 февраля в комитете по жилищной политике администрации города Мурманска (ул. Профсоюзов, 20, кабинет 205), с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.30, пятница - с 9.00 до 16.00, обед - с 13.00 до 14.00. Также документы можно направить по адресу электронной почты: comzkp@citymurmansk.ru.

С 5 по 21 февраля пройдёт этап оценки работы участников конкурса специальной комиссией. Своё мнение смогут выразить также жители областного центра — для мурманчан на портале «Наш Север» будет запущено специальное голосование.

Участники, которые лучше остальных содержат придомовые территории, будут награждены ценными призами — ручными снегоуборочными машинами.

С положением о проведении общегородского конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска во вкладке «Структурные подразделения» - «Комитет по жилищной политике» в разделе «Конкурсы».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/