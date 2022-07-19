«Читаем вместе»: спецпроект ГТРК «Мурман» и областного Союза писателей России расскажет о литераторах Кольского Заполярья

Новый совместный проект о литературе и литераторах представили региональный филиал Всероссийской государственной телерадиокомпании и Мурманское отделение Союза писателей России. Планируется, что передачи о литературе будут выходить 1-2 раза в месяц.

В рамках цикла программ «Читаем вместе» заполярные поэты и прозаики расскажут о своем творчестве и биографии, а также познакомят с современной литературной жизнью Кольского Заполярья и зачитают фрагменты своих произведений. Встречи будут проходить в студии программы «Утро России. Мурманск».

Героем первого выпуска серии стал председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов. Он рассказал об истории мурманской писательской организации, о тех, кто стоял у её истоков и вкладе творческого коллектива в культуру страны и нашего региона. Заполярный литератор также поведал о месте и роли Мурманска в литературной жизни современной России и мерах поддержки местных деятелей. Гость студии не обошел вниманием и реализуемые сегодня в Мурманской области крупные всероссийские литературные проекты, такие как Форум-фестиваль «Капитан Грэй» и Всероссийская арктическая литературная премия имени В. С. Маслова.

«Далеко не все мурманчане знают современных писателей своего края. Хотя многих наших поэтов и прозаиков читают и любят в разных регионах страны и за рубежом. Да и наши уникальные всероссийские проекты не настолько на слуху, как того заслуживают. Хотя благодаря им Мурманск уже стал яркой точкой на культурной карте страны: фестиваль «Капитан Грэй» получил поддержку не только областных властей, но и президентского фонда культурных инициатив. Поэтому запуск на ГТРК «Мурман» проекта, посвященного землякам-литераторам и литературной жизни Заполярья, стал настоящим событием и праздником», – сказал руководитель Мурманского отделения Союза писателей России, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://murman.tv/news-n-2948--vstrechaem-%C2%AButro-rossii%C2%BB-s-obladatelem-literaturnyh-premij