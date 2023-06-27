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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.23 16:45

Читатели модельных библиотек нашего региона смогут бесплатно обучиться востребованным творческим профессиям

Посетители модельных библиотек Кольского Заполярья могут стать участниками конкурсного отбора образовательного проекта Минкультуры РФ «Гений – это ты» и получить возможность на безвозмездной основе пройти обучение на базе творческой лаборатории по одной из востребованных образовательных программ в сфере креативных индустрий.

В числе предлагаемых направлений для обучения – менеджмент проектов в сфере культуры, дизайн сайтов, маркетинг в социальных сетях и основы программирования на Python. Курсы будут проходить на базе модернизированных библиотек, являющихся участниками проекта «Гений места».

Для участия необходимо выбрать из списка творческую лабораторию, на базе которой будет проходить обучение, заполнить анкету участника и составить мотивационное письмо, выполнить творческое задание по выбранному направлению и прислать видеопрезентацию. Задания не требуют специальных знаний и дополнительной подготовки: они разработаны для тех, кто приходит обучаться «с нуля». По окончании образовательных программ все победители получат востребованные навыки в области креативных индустрий. По некоторым направлениям у обучающихся будет возможность разработать собственные креативные проекты. Приём заявок завершится 10 июля, узнать подробности можно на сайте проекта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, «Гений места» – проект по созданию точек концентрации талантов и развития креативных навыков на базе модельных библиотек. В Мурманской области к проекту присоединились обновленных при поддержке нацпроекта «Культура» учреждения – филиал № 24 Центральной городской библиотеки Мурманска, Центр семейного чтения «Читать вместе!» Ловозерской межпоселенческой библиотеки и Центральная городская библиотека города Апатиты. На сегодняшний день в Кольском Заполярье при федеральной поддержке по модельному стандарту обновлено 20 библиотек в разных уголках региона, а к концу сентября 2023 года будет открыто еще четыре модернизированных учреждения.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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